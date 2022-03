Les exportations de produits industriels ont dépassé 184 millions de dollars dans la wilaya de Sétif, en 2021, a-t-on appris jeudi auprès de la Chambre de commerce et d’industrie CCI-El Hidhab. Durant l’année 2021, la wilaya de Sétif a ainsi exporté divers produits industriels locaux, dont des pneumatiques, des appareils électroménagers, du ciment, de la céramique et du plastique vers plusieurs pays africains et européens, a indiqué à l’APS le président de la CCI-EL Hidhab, Ali Mansouri, en marge de la clôture du 2ème Salon des exportations de Sétif ouvert lundi. Pour faciliter les exportations, la Chambre de commerce et d’industrie El Hidhab assure toutes les facilités nécessaires, dont l’accompagnement auprès de toutes les institutions administratives concernées par l’exportation et l’accélération de la délivrance des certificats de conformité, a ajouté M. Mansouri, soulignant que le travail est en cours de manière continue pour investir d’autres marchés africains. Il a ainsi relevé qu’»un accord de coopération a été dernièrement signé avec la Chambre de commerce et d’industrie de Tripoli (Libye) et dont la mise en œuvre débutera dès l’ouverture de dessertes aériennes entre les deux pays», ajoutant que «d’autres accords seront conclus avec des entreprises économiques de la Mauritanie pour y exporter les produits localement fabriqués». La wilaya de Sétif dispose de grandes potentialités et de produits de haute qualité qui permettent de créer une véritable dynamique économique, a-t-il soutenu, estimant que le Salon des exportations, qui a connu la participation de plus de 65 entreprises algériennes et des établissements banquiers et financiers, constitue une opportunité pour «faire connaître les produits de l’industrie locale et favoriser les échanges et la conclusion d’accords entre les opérateurs participants». Ouvert par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, accompagné du secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salah Eddine Benbrik, le 2ème Salon de l’exportation de Sétif a été marqué par la signature de plusieurs accords entre des opérateurs économiques nationaux de sorte à élever le taux d’intégration des produits algériens. Le Salon de Sétif de l’exportation s’est tenu, du 7 au 10 mars courant, sous le slogan «Sétif industrie diverse, potentiel riche… osons l’exportation», à l’initiative de la CCI El Hidhab. Il a connu la participation de plusieurs entreprises économiques qui ont présenté des produits éligibles à l’exportation dans les domaines du plastique, de la céramique, de l’électroménager, de l’emballage, en plus de pneumatiques, de produits cosmétiques, du bois et des produits destinés à l’hygiène corporelle et autres. Selon les représentants de plusieurs entreprises participantes, la manifestation a été une occasion pour ouvrir des «perspectives prometteuses aux entreprises de la région, et du pays en général, en matière d’exportation». <

