La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Samia Moualfi, a plaidé lundi à Sétif pour une meilleure gestion des déchets qui constitue un des défis des stratégies de protection de l’environnement à l’heure de l’évolution technologique et de la transformation des modes de vie et de consommation.

Présidant à l’université Ferhat-Abbas, Sétif-1, l’ouverture de la semaine de l’entrepreneuriat vert (21 au 31 novembre) initiée par l’Agence nationale des déchets (AND), la ministre a indiqué que la gestion intégrée et durable des déchets s’opère par la contribution des acteurs du secteur de l’environnement de sorte à assurer «la transition de la notion de déchet à celle de matière pouvant constituer une ressource exploitable». L’Algérie, a affirmé Mme Moualfi, «a adopté dans ses politiques nationales des stratégies d’appui et d’incitation à l’investissement dans ce domaine et a mis en place des lois et des législations favorisant les initiatives entrepreneuriales et ce pour concrétiser une croissance des économies nationales locales en tant que partie intégrante pour atteindre les objectifs de développement durable à horizon 2030». Selon la ministre, l’Etat a accordé une importance majeure pour le travail des jeunes notamment les porteurs de projets et l’encouragement des investissements par la mise en place des mécanismes d’organisation et de financement afin de relancer l’économie, promouvoir l’emploi et lutter contre le chômage. Elle a ajouté que «l’entrepreneuriat vert revêt une dimension économique et écologique qui fait de l’université une pépinière aux idées des étudiants dans les diverses disciplines pour les traduire en projets génératrices de richesses et d’emplois», soulignant que «le recyclage des déchets est l’une des activités importantes encouragées par l’Etat au regard de son importance pour l’hygiène de l’environnement et de sa valeur ajoutée économique». Elle a également souligné dans ce cadre que «le ministère de l’Environnement a intégré la création d’emplois et la consolidation de l’entrepreneuriat vert comme axes majeurs pour la transition écologique de nos modes de production et comme moyen pour une relance économique durable en dehors des hydrocarbures moins polluante et moins consommatrice d’énergie, d’eau et de matières brutes». Le ministère œuvre également au travers de l’AND à élaborer et lancer des programmes et des activités qui consacrent et consolident la politique nationale de soutien aux porteurs de projets, a soutenu la ministre qui a exhorté les jeunes à exploiter les opportunités offertes pour lancer leurs projets dans le domaine de la gestion des déchets. L’organisation de la semaine de l’entrepreneuriat vert s’inscrit dans le cadre des activités de coopération entre l’Algérie et le programme des nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie visant à contribuer à générer une dynamique au sein d’un système environnemental des affaires dans le secteur des activités de gestion, de récupération et de valorisation des déchets, selon les organisateurs. L’ouverture de la semaine de l’entrepreneuriat vert s’est déroulée également en présence du directeur général de l’AND, Mohamed Karim Ouemène et la représentante du PNUD en Algérie Blerta Aliko et a été marquée par la présentation de plusieurs communications et l’organisation d’ateliers sur les défis de l’entrepreneuriat dans le domaine de la gestion des déchets.(APS)