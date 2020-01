Deux (2) femmes atteintes de la grippe saisonnière ordinaire sont décédées au centre hospitalo-universitaire «Abdenour Mohamed Saâdna» de Sétif, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Le directeur local de la santé, Abdelhakim Dehane, a indiqué à l’APS que les deux décès enregistrés lundi à l’hôpital Abdenour Mohamed Saâdna «ont été causés par la grippe saisonnière ordinaire», assurant que toutes les mesures préventives ont été suivies pour la prise en charge de pareils cas. Agées de 50 et 60 ans, les deux femmes, originaires de deux localités différentes de la wilaya de Sétif mortes lundi, la première à 01H00 du matin et la deuxième trois heures après, soit à 04H00, souffraient de pathologies autres que la grippe saisonnière ordinaire, a indiqué le même responsable qui a souligné que leur état de santé s’était compliqué pour «des raisons inconnues»et ce, en attendant les résultats des analyses médicales .

Le directeur des activités médicales et paramédicales de cet hôpital, Abbas Mehnane, a catégoriquement démenti, pour sa part, les informations diffusées par certains médias disant que les deux victimes avaient été contaminées par le Coronavirus. Il a ajouté que le service des urgences a enregistré la nuit de dimanche à lundi quatre décès occasionnés par différentes causes, dont «la détresse respiratoire aiguë et l’hypertension». Ces cas avaient été traités de façon habituelle par l’équipe médicale et paramédicale, a précisé M. Mehnane qui a assuré que tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour prodiguer les soins nécessaires aux patients. n

Articles similaires