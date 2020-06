Covid, et ça repart ! Hormis la boutade qui rappelle une certaine publicité, les appréhensions se font de plus en plus fortes quant aux risques d’une hausse incontrôlable du nombre de contaminés par le nouveau coronavirus dans notre pays.

Heureusement qu’on n’en est pas là et que les autorités sanitaires, le Comité scientifique de suivi, en particulier, évoquent un phénomène prévisible dû à la reprise des activités dans les régions où les mesures de confinement ont été levées. Mais les dernières indications ne trompent pas. Elles font apparaître une relance vers le haut de la courbe épidémique.

Relâchement post-déconfinement ? Indiscipline de la population ? Sensibilisation à la baisse ? Les explications comme les accusations relatives à ce rebond ne manquent pas. Les chiffres, eux, sont clairs : 140 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dimanche 21 juin, contre 127 annoncés samedi, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi. Le professeur Djamel Fourar a également informé que les structures de santé en charge des malades de la Covid-19 et qui sont en situation de saturation sont signalées à Tlemcen, dans certains centres hospitaliers à Alger puis, depuis samedi et dimanche, à Sétif. Samedi dernier, dans cette wilaya, 14 nouveaux cas de contamination ont été recensés faisant porter le nombre des cas confirmés à 871cas contre 857 cas enregistrés dans les 24 heures précédentes.

Cette évolution a fait réagir, samedi, le ministre de la Santé qui a déclaré, non sans inquiétude, lors de son déplacement à Boumerdès, avoir décidé de la mise en place d’une «cellule opérationnelle» pour enquêter sur place. Cette commission a été dépêchée pour la visite du Centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour-Saâdna au chef-lieu de wilaya pour s’enquérir de la situation. Après s’être rendue également à la polyclinique de la cité Bel Air, elle a poursuivi sa mission dans la wilaya en se rendant dans différentes structures de santé dans les communes de Bougaâ, El Eulma, Aïn Azel, Aïn El Kebira et Aïn Oulmène, selon le ministère de la Santé.

En attendant les résultats et recommandations de cette commission d’enquête, le wali de Sétif avait décidé, consécutivement à la situation épidémiologique, la fermeture de plusieurs locaux commerciaux et nombre de marchés peu enclins à faire respecter les orientations des autorités sanitaires. Sur les réseaux sociaux, des médecins appellent à d’autres mesures plus drastiques comme l’interdiction et la sanction des fêtes et des cortèges nuptiaux comme le montrent les images vidéo diffusées sur Facebook et d’accentuer les campagnes de sensibilisation, notamment via la radio locale. D’autres appellent carrément à un retour au confinement pour éviter l’engorgement des structures d’accueil et de prise en charge des malades.

Selon eux, le non-respect des règles de prévention et de protection sanitaires compliquent le déconfinement et tendent à le remettre en cause au vu de la hausse de la propagation de la Covid-19. Cité par l’APS, le médecin et praticien à Sétif Kamel Boudoukha relève qu’«il faut nous rendre à cette évidence que les chiffres grimpent substantiellement à chaque fois que les autorités lâchent un peu de lest». Et d’ajouter : «Cela s’est vérifié quelques jours avant le mois de Ramadan, lorsque certains commerçants avaient été autorisés à rouvrir et cela se confirme encore aujourd’hui.» <