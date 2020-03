Pas moins de 3.410 appareils et accessoires artificiels ont été distribués en 2019 au profit de personnes aux besoins spécifiques par la Caisse nationale des assurances sociales des salariés (Cnas), a-t-on appris samedi du directeur local de cette caisse, Abderrahmane Ben Haroune. S’exprimant en marge de la célébration de la Journée nationale des handicapés (14 mars de chaque année), le même responsable a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre l’antenne locale de la Cnas et l’Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) ayant permis l’attribution de 1.364 appareils, alors que 2.046 autres ont été octroyés par des fournisseurs privés. Plusieurs facilitations ont été accordées par les services de la Cnas au profit de cette catégorie de la société en matière de prise en charge médicale, psychologique et pédagogique, ainsi que l’insertion sociale et pédagogique des enfants handicapés, à travers un certain nombre de cliniques médicales spécialisées, à l’instar de celles de Bordj El Kiffan (Alger) et d’Oran, a affirmé le même responsable. A cela s’ajoutent, a fait savoir la même source, d’autres facilitations concernant l’utilisation de poches de colostomie, des prothèses auditives, ainsi que la rééducation fonctionnelle effectuée à travers les centres de consultation, de diagnostic et de traitement. Un total de 46.258 personnes aux besoins spécifiques est actuellement pris en charge dans la wilaya de Sétif dont 22.093 personnes déficientes mentales, 17.157 handicapés moteurs, 2.485 personnes non-voyantes, 2.638 personnes malentendantes en plus de 1.885 autres souffrant de différents types de handicaps, selon la directrice locale de l’action sociale et de la solidarité (DAAS), Saliha Herkat. Dans la même wilaya, 9.285 personnes handicapées ont bénéficié de la prime mensuelle du handicap à 100 %, estimée à 10.000 DA, a précisé la même source, soulignant que l’ensemble des personnes aux besoins spécifiques bénéficient d’une couverture sociale et médicale assurée par les services de la Cnas. n

