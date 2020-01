Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif ont récemment saisi 222 kg de viandes blanches impropres à la consommation, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué. Cette saisie a été effectuée lors d’un barrage routier routinier de contrôle, mis en place sur l’un des routes nationale parcourant la wilaya, selon la même source qui a expliqué que les éléments de la Gendarmerie nationale ont été interpellés par le comportement suspect du chauffeur d’un véhicule frigorifique transportant une quantité considérable de viandes blanches (poulet) destinée à la commercialisation et ce en l’absence de certificat sanitaire . La même source a aussi révélé que suite à l’analyse vétérinaire, il s’est avéré que la viande transportée était impropre à la consommation. En plus de la destruction de la viande avariée en présence des services de la direction de la santé et de la population, une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre du contrevenant, a précisé la même source.

