La hausse des prix du pétrole et du gaz continue se répercutent positivement sur la comptabilité de Sonatrach.



Comptant sur l’embellissement du marché, mais aussi sur des exportations en progression, grâce à l’augmentation du quota pétrolier de l’Algérie dans la cadre de l’offre Opep+, ainsi que le relèvement de la production gazière, la compagnie nationale d’hydrocarbures table sur des recettes de 50 milliards de dollars pour l’année 2022, a annoncé jeudi son PDG, Toufik Hakkar, qui présentait les principaux projets de Sonatrach réalisés entre 2020 et 2022, lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya d’Oran.

Des prévisions synonymes de 14,6 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2021, alors qu’en 2020, les recettes d’hydrocarbures de l’Algérie avaient sensiblement régressé sous l’impact de la pandémie de covid-19 qui avait fait descendre les cours de l’or noir à des bas historiques.

La reprise effectuée en 2021 a été favorable au marché gazier, permettant d’augmenter les exportations en la matière de 54% à travers les gazoducs et de 13% par processus de liquéfaction, a souligné le même responsable. Lequel mettra également en avant la percée du Sahara Blend et les prix affichés par le brut de référence algérienne, contribuant ainsi à l’amélioration des recettes pétrolières du pays. Ces prix ont connu une augmentation de 68% à la fin du mois de mai 2022 par rapport à la même période en 2021, a précisé M. Hakkar. Mais la hausse du Sahara Blend s’est poursuivie ces derniers mois, faut-il le souligner, portant ses prix vers une succession de records dont le dernier a été établi le 7 juin courant lorsque la référence algérienne a atteint les 125 dollars le baril, soit le prix le plus cher parmi les autres références de brut.

Grâce à un baril de brut qui dépasse aisément les 100 dollars depuis plusieurs mois, l’Algérie est en train d’engranger une manne de devises dont son économie était privée depuis 2014, année du début de la chute du marché pétrolier.

On est bien loin d’un baril à 45 dollars qui a servi à l’élaboration de la loi de finances 2022. D’ailleurs, c’est cette bonne santé financière du pays qui permet aujourd’hui à l’Etat de manœuvrer avec nettement moins d’obstacles et d’élaborer une loi de finances complémentaires à zéro taxes, selon les instructions du Président, et, surtout pour entériner certaines mesures prises en Conseil des ministres, dont celles notamment qui annulent des dispositions contenues dans la LF initiale en matière de taxes sur une liste de produits et matériels ainsi que sur le registre de l’allocation chômage, les augmentations salariales, en plus de la réduction de l’IRG.

La hausse des prix des hydrocarbures va aussi permettre de réduire les effets la flambée des prix des céréales, des graines oléagineuses et de l’ensemble des matières premières agricoles qu’importe l’Algérie.

Le PDG du groupe énergétique national a, par ailleurs, affirmé que 35 nouvelles découvertes d’hydrocarbures avaient été enregistrées durant la période allant de 2020 à 2022, dont 34 découvertes en effort propre, d’un volume global de 307 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP).

Durant la même période, Sonatrach a investi plus de 7 mds usd ont été investis dans nombre de projets en cours de réalisation, a-t-il ajouté, expliquant que ces projets contribueront à la production de 20 millions de TEP/an, en sus de 5 milliards de dollars investis dans des projets entrés en vigueur depuis 2020, contribuant à la production de 10 millions de TEP/an.

Les investissements effectués par le groupe lui ont permis aussi de renforcer ses interventions dans l’exploration pétrolière, avec trois nouvelles opérations du genre durant le premier trimestre de 2022. Ceci a permis à l’Algérie d’être classée en tête des indices d’investissement en matière d’explorations pétrolière et gazière au niveau arabe durant la même période, avait indiqué, en avril dernier, un communiqué de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP). La première découverte a eu lieu dans le bassin de Berkine à «Zemlet El Arbi», avec des estimations initiales d’environ 140 millions de barils, tandis que la deuxième découverte à «l’ouest d’Oglet Naceur 2», à Touggourt, suite à quoi le résultat positif de ce puits a permis une réévaluation des volumes à 961 millions de barils, avec un apport du puits de démarcation à l’ouest «d’Oglet Naceur 2» avec une capacité de 415 barils. Quant à la troisième découverte, elle a eu lieu dans la région d’El Ouabed dans la wilaya d’El Bayadh à travers le puits «Ouled Sidi Chikh 1», produisant quelque 925 barils de pétrole par jour et 6456 mètres cubes de gaz/jour.

Sur le registre du raffinage et de la pétrochimie, l’intervenant a parlé d’un succès scindé en quatre dimensions, citant la valorisation des ressources locales, l’attrait des partenaires, la garantie de la capacité concurrentielle des projets et le choix des projets.

Après avoir suivi l’exposé présenté par le PDG de Sonatrach a insisté sur la révision de l’investissement en matière de production de gasoil, soulignant que la tendance mondiale se dirige vers la réduction de l’utilisation de ce type d’énergie.

Le président de la République a donné des instructions à l’effet d’étudier cette question avec les ministères des Transports et de l’Energie «afin que l’investissement ne soit pas vain dans la production de ce type de carburant». Il a également salué les efforts de Sonatrach dans la fabrication de produits que l’Algérie importait jusque-là, mettant en avant l’effort du groupe pour son adhésion à «la nouvelle politique de consolidation de la production nationale, parallèlement à la réduction des importations, sauf en cas de nécessité».