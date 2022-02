Les producteurs de pétrole de l’Opep+ se réunissent, demain mercredi, dans un contexte très tendu marqué par la crise en Ukraine et la flambée des matières premières sur les marchés mondiaux. Même si la situation demeure sur le fil du rasoir avec, comme risques majeurs, la mutation du conflit vers une crise économique et financière sans précédent, opposant l’Occident à la Russie, il y a peu d’espoir que l’Opep+ revoit sa politique actuelle qui consiste à pomper en fonction

de la demande mondiale de pétrole. En tout cas, l’un des poids lourds de l’Alliance, l’Arabie Saoudite en l’occurrence, a réaffirmé, dimanche soir, son attachement à l’accord de l’Opep+.

En effet, lors d’un entretien entre le prince héritier Mohammed ben Salmane et le président français Emmanuel Macron, l’Arabie Saoudite a réitéré en quelque sorte le maintien de la politique actuelle de production qui tient compte de l’évolution des fondamentaux du marché, à savoir l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que l’état des stocks mondiaux de pétrole. « Au cours du contact, il a été également discuté de la situation en Ukraine et de l’impact de la crise sur les marchés de l’énergie, et à cet égard, son Altesse le prince héritier a souligné la volonté du royaume de stabiliser et d’équilibrer les marchés pétroliers et son engagement envers l’accord Opep+ », a rapporté l’agence officielle Saudi Press Agency (SPA).

En tout cas, comme c’est le cas à chaque début et/ou fin du mois, la réunion de demain porte sur une éventuelle augmentation de la production. Les réunions précédentes ont été sanctionnées par la décision de maintenir une hausse de 400 000 barils/jour de la production combinée de l’ensemble des pays siégeant dans l’Opep+. Sauf que, cette fois-ci, la réunion se tiendra dans une conjoncture de forte tension, sur fond de conflit militaire opposant la Russie, un des piliers de l’Alliance Opep+, à l’Ukraine. Depuis le début de cette crise, les cours du pétrole et du gaz ont atteint des sommets ; le Brent se négociant, hier, à plus de 100 dollars. Il avait dépassé jeudi dernier la barre des 105 dollars dans le sillage de l’agression militaire de l’Ukraine. Même si les statuts de l’Opep la présente comme étant celle qui se charge de « coordonner et d’unifier les politiques pétrolières de ses pays membres et d’assurer la stabilisation des marchés », les analystes et les observateurs ne nourrissent aucune illusion quant à une éventuelle intervention de l’Opep pour endiguer la flambée des cours au moyen d’une hausse de sa production.



L’Arabie Saoudite donne le la

Mohammed ben Salmane semble avoir donné le la. Et bien avant lui, son ministre de l’Energie a conclu que la hausse des prix du pétrole est liée à des facteurs plutôt conjoncturels. Cette hausse, réclamée à cor et à cri par plusieurs pays consommateurs, dont les Etats-Unis, l’Inde et la Chine, doit néanmoins tenir compte de l’évolution des fondamentaux du marché. Depuis août, alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 continuait d’affecter l’économie mondiale, l’Opep+ s’en tenait à son accord, prétextant une faible reprise de la croissance économique et une pandémie qui demeurait menaçante.

Cependant, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés parmi les producteurs non-Opep ont envisagé des fenêtres thérapeutiques qui consistaient à pomper 400 000 barils supplémentaires par jour.

Cette stratégie de levée de pied progressive sur les restrictions de la production a fait ses preuves, puisque les cours n’ont pas rechuté et l’approvisionnement mondial a été maintenu sans qu’il y ait un retour à la surabondance de l’offre et une progression des stocks mondiaux. De ce fait, il est peu probable que l’Opep+ remette en cause sa politique de sitôt même en cette période de tensions qui opposent l’Ukraine à l’un de ses membres fondateurs, à savoir la Russie. En même temps, l’Opep+ sait que tout le monde n’est pas en mesure d’augmenter sa production même si une augmentation venait à être décidée. Plusieurs de ses membres peinent depuis quelques mois déjà à remplir leurs quotas en raison d’une crise d’investissement qui a affaibli l’amont pétrolier mondial. Seuls l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis, et peut-être le Koweït, seraient en mesure d’augmenter la production à court terme.

C’est pour cela que les Occidentaux tentent de parvenir plus tôt que prévu à un accord sur le nucléaire iranien afin de permettre à ce pays de revenir rapidement sur le marché et écouler ses 3 à 4 millions de barils par jour. Un retour à pleine capacité pourrait ainsi renverser l’état actuel de l’offre mondiale d’or noir et considérablement freiner l’envolée des prix.

En tout cas, même si les analystes pariant sur un changement de politique au sein de l’Opep+ ne sont pas légion, les regards restent tournés vers cette organisation qui n’a jamais été aussi sollicitée pour l’augmentation de sa production. Une chose est sûre, une nouvelle escalade des tensions entre la Russie et l’Occident pourrait faire grimper davantage les prix du pétrole et du gaz. n