C’est l’un des internationaux algériens les plus en forme du moment. Saïd Benrahma joue plus souvent avec West Ham United. Et il est décisif. Le Dz a de nouveau débuté dans le onze hier avec les Hammers pour la réception de Crystal Palace en Premier League. Auteur de l’ouverture du score, le milieu-offensif a vu les siens se faire battre par les Eagles. Néanmoins, sur le plan personnel, la donne semble plus positive pour lui. Et cela peut laisser entrevoir un retour chez les « Fennecs » à l’occasion de la prochaine date FIFA.

Par Mohamed Touileb

La réponse de Djamel Belmadi lorsqu’il a été interrogé sur son absence en septembre dernier était sèche : « Pourquoi Benrahma n’est pas là? Je ne peux pas prendre 30 joueurs, c’est un choix, tout simplement », avait tonné le sélectionneur de l’EN.

En d’autres mots, le « Hammers » avait été déclassé dans la hiérarchie des milieux offensifs. Compréhensible sachant qu’il ne faisait pas un début de saison fou avec les Londoniens et devait se contenter de jouer les matchs de l’Europa League Conférence UEFA en n’étant que « coiffeur » en championnat.



La CAN-2021 lui a fait mal

Dès lors, Belmadi a jugé qu’il ne méritait pas d’être appelé pour le précédent regroupement. C’était aussi le cas pour le rassemblement de juin même s’il avait décidé de le convoquer en urgence pour le « barrage » retour contre le Cameroun au stade Mustapha Tchaker (Blida) au mois de mars sans l’utiliser pour autant. Clairement, Benrahma reste une énigme avec « El-Khadra » car il donne l’impression d’avoir un blocage pour faire ses preuves avec la tunique algérienne.

D’ailleurs, à la CAN-2021, il a été transparent. Et il a payé sa terne prestation contre la Côte d’Ivoire qui lui a porté un sacré préjudice sur le plan international. Malgré cela, l’ancien sociétaire de Brentford donne l’impression d’avoir de la résilience. Il l’a montré avec West Ham United où il est en train de se replacer dans les plans de David Moyes qui ne comptait pas trop sur lui à un moment donné. Notamment du début septembre jusqu’à la mi-novembre où il n’a jamais été titularisé en championnat (4 fois remplaçant et 2 matchs sans jouer la moindre minute).



Présents dans la liste élargie

Cependant, depuis le 13 octobre écoulé, l’ex Niçois enchaîne. Il compte 5 titularisations en 7 matchs avec trois buts à la clé dont le dernier marqué hier face à Palace d’une superbe frappe de 25 mètres. Ce retour en forme pourrait donc lui offrir une place dans la liste de Belmadi pour la fenêtre internationale exceptionnelle de novembre. Benrahma mérite bien une nouvelle chance pour essayer de se débloquer psychologiquement. A 27 ans, il a potentiellement beaucoup à donner à la sélection.

Pour cela, il faudra maintenir ce niveau de performance en attendant que le coach d’ « El-Khadra » établisse sa liste définitive. En tout cas, selon les informations en notre possession, Benrahma est dans l’effectif élargi en attendant de survivre à l’ultime écrémage. Affaire à suivre.