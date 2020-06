Il n’a pas caché son souhait d’évoluer en Premier League dès la saison prochaine. L’Algérien Saïd Benrahma pourrait réaliser cela de manière certaine. Si les transferts vers un club de l’élite sont conditionnés, le Fennec a son destin en mains. Pour cela, il lui suffit d’assurer l’accession avec Brentford. Cela reste très possible après le précieux succès signé vendredi soir lors de la réception de West Browmich Albion. Une performance qui a permis aux « Bees » de revenir à 5 longueurs de la seconde place synonyme de promotion directe.

Il était question d’assurer les play-offs en étant parmi les équipes placées entre la 3e et 6e place à la fin des 46 rounds. Mais, désormais, la donne a quelque peu changé. Pour Benrahma et ses camarades, la montée sans passer par les barrages devient possible après avoir dominé les « Baggies » en ouverture de la 39e journée de Championship vendredi soir.



Les play-offs quasi-assurés

Un succès étriqué (1/0) mais ô combien capital parce qu’il peut marquer un tournant pour la course vers l’ascenseur menant vers le palier suprême du foot anglais. Un résultat qui porte le total points des « Abeilles » à 66 unités contre 71 pour West Browich Albion qui était aux commandes avant cette rencontre. Refaire un retard de 5 unités en 7 rounds est complètement possible pour la bande de Frank Thomas.

Comme à son habitude, le Dz a été décisif contre WBA en étant derrière la passe clé qui a amené le but des siens. Depuis le début de l’exercice, le natif d’Aïn Témouchent affiche une constance ayant suscité l’intérêt de certains écuries de l’élite en Angleterre à l’instar d’Aston Villa, Watford, Arsenal ou encore Chelsea. Si les deux premiers nommés jouent leur survie, les deux derniers seront toujours en D1 lors de l’exercice à venir.

Toutefois, il y a une autre éventualité pour le milieu offensif qui compile 11 buts et 9 passes décisive en 36 apparitions avec son team cette saison. Celle de jouer dans la division VIP avec son club. Ça sera dans le cas où ils compostent le pass à la fin de cet exercice atypique. C’est le scénario le plus sûr pour permettre au Vert de découvrir la Premier League qui l’a toujours fasciné. En plus, il devrait être certain de jouer souvent car il est une pièce-maîtresse de son coach.

Agenda favorable

Pour les 7 sorties restantes, le driver danois de Brentford sait que la fraîcheur physique sera déterminante. Sur ce plan, ses protégés ont semblé en bonne forme car ils ont réussi à enchaîner avec deux résultats positifs contre deux adversaires jouant les premiers rôles. Pour rappel, Benrahma & cie avaient été ramener les trois points de Londres en battant Fulham il y a 5 jours (0/2). « Le staff médical a fait un excellent boulot pendant la période d’arrêt des compétitions afin que les joueurs puissent rester en forme. Mais il faut dire que le mérite principal revient aux joueurs qui ont suivi le programme athlétique et montrent beaucoup de générosité sur le terrain », a indiqué Frank Thomas. Par ailleurs, qui sait que « maintenant, il faudra enchaîner pour capitaliser sur ces deux victoires.» Cela commencera par le déplacement chez Reading (14e) dans deux jours avant de recevoir Wigan (17e) et Charlton (19e). Un calendrier favorable pour celui qui compte 3 sélections avec El-Khadra et ses coéquipiers. Le rêve est, plus que jamais, permis. n