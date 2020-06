Les associations de consommateurs s’inquiètent de plus en plus des répercussions de la hausse des prix des carburants, d’une part, et de la crise sanitaire, d’autre part, sur le pouvoir d’achat. Le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Mohamed Toumi, estime dans ce cadre que la hausse des prix du carburant, comme stipulé dans la LFC 2020, ne va pas entraîner seulement une augmentation des prix du transport des voyageurs et de marchandises, mais aussi des produits agricoles. «Les agriculteurs utilisent le gasoil dans leurs activités agricoles. Comme ce dernier est concerné par une hausse dans les tarifs, l’agriculteur sera obligé aussi d’augmenter les prix des produits agricoles pour pouvoir rentrer dans ses frais», explique-t-il. Comme la location des tracteurs va également augmenter en raison de la hausse du prix du carburant, souligne-t-il, cela va aussi impacter les prix des produits agricoles. «C’est le pouvoir d’achat qui fléchit en premier par toutes ces hausses. Le problème, chez nous, et contrairement aux autres pays, la hausse des prix n’a pas de limites, chacun sera libre de fixer les nouveaux prix à sa convenance. Ailleurs, on augmente les prix de quelques centimes, mais chez nous, c’est en dinars et en double pour ne pas dire plus», déplore-t-il. Par ailleurs, en raison du confinement et de la fermeture forcée des commerces, les produits alimentaires de première nécessité et des services feront aussi l’objet d’une hausse, d’après lui. «Les producteurs et commerçants, tels que les propriétaires de restaurant, de salon de thé et de café seront obligés d’augmenter leurs prix pour compenser les pertes financières de ces 3 derniers mois. D’autant qu’ils ont été tenus d’assurer les salaires de leurs employés. Ce qui va également se répercuter sur le pouvoir d’achat», remarque-t-il. Le président de l’Association de protection et d’orientation des consommateurs et de l’environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, a indiqué, dans ce contexte, que les experts économiques eux-mêmes s’attendent à une flambée des prix dans les mois à venir, et ce, dans tous les secteurs. «La hausse des prix du transport, par exemple, ne sera pas juste une conséquence de l’augmentation des prix du carburant, mais aussi des frais à engager pour l’acquisition des équipements de protection des transporteurs et des voyageurs contre le coronavirus», précise-t-il, appelant les pouvoirs publics à œuvrer afin de trouver des solutions qui ménageraient le pouvoir d’achat. Dans le secteur du tourisme, estime-t-il, la situation est encore plus grave. «Comme le tourisme interne n’est pas développé, les agences de voyages seront obligées de se tourner vers les destinations étrangères, qui sont conditionnées par l’ouverture des frontières et du transport aérien. Le secteur étant en crise financière, on s’attend à une hausse considérables des prix des voyages», conclut-il. Un avis que ne partagent pas forcément les agences de voyages qui, selon leur Syndicat national, tablent pour le tourisme domestique. D’ailleurs, un programme est en cours d’élaboration par les agences de voyages, le groupe GHTT et la compagnie aérienne Air Algérie, dédié à la saison estivale, conçu sur la base de rapports attrayants prix/qualité. D’après eux, ce programme permettra aux touristes nationaux de passer des vacances à moindre frais durant la saison estivale. Seulement, selon certains opérateurs, ce programme ne sera pas forcément la solution pour permettre aux agences de voyages de passer outre l’impasse financière et qu’il faudra se concentrer plus sur les services et les réservations des billets que sur les voyages.

