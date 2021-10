Ooredoo et l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) ont signé, lundi 18 octobre 2021, lors d’une cérémonie organisée au Centre de Repos Familial de la CNAS à Alger, un contrat de partenariat pour la mise en place d’un nouveau canal de communication via SMS entre l’ANEM et les demandeurs d’emploi. Le contrat de partenariat a été signé par le Directeur général de l’ANEM, M. Abdelkader Djabeur et le Directeur général de Ooredoo M. Bassam Yousef Al Ibrahim, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya ; du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki ; du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du Médiateur de la République, M. Brahim Merad.

Ce nouveau service baptisé «MIRSAL» permettra d’informer, en temps réel, les demandeurs d’emploi inscrits dans la base de données de l’ANEM sur les offres d’emplois et de formation disponibles, les échéances de mise à jour du dossier d’inscription, l’orientation vers des nouvelles offres, les dates des entretiens d’embauche et des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi, les résultats des concours, etc.

Avec ce partenariat avec l’ANEM, Ooredoo réitère son engagement à renforcer sa mission de service public en mettant à contribution son expertise, son savoir-faire et ses moyens technologiques dans la stratégie des pouvoirs publics pour la promotion du travail et de l’emploi auprès des jeunes algériens.

