Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, les médecins spécialistes et résidents en maladies infectieuses, pneumologie et médecine interne du CHU Tlemcen exigent «une intervention rapide» devant la situation «catastrophique» et «incontrôlable» de cet établissement.

Le personnel soignant chargé de la prise en charge des malades du Covid-19 ont adressé le 8 juillet dernier une lettre au ministre de la Santé pour lui demander de mettre fin à la situation difficile qu’il vit dans l’exercice de sa profession.

L’initiative de ce collectif intervient après les incidents inquiétants qui se sont produits dans leur service durant la journée du 7 juillet lorsque des praticiens de garde ont été agressés par des accompagnateurs de personnes contaminées par le nouveau coronavirus.

«Nous, l’ensemble des médecins spécialistes et résidents en maladies infectieuses, pneumologie et médecine interne mobilisés en première ligne durant cette crise sanitaire, sommes dans le regret de vous signaler des dérapages importants au niveau du Bloc 470 dédié à la prise en charge du Covid-19 au niveau de la wilaya de Tlemcen, ce qui entrave notre travail, la prise en charge des patients et nous met en danger quotidiennement», écrit le collectif dans sa lettre à Abderrahmane Benbouzid.

Les auteurs de la lettre déplorent «l’absence totale de sécurité à l’entrée et à l’intérieur du bloc 470 bien que l’administration locale a été avisée à plusieurs reprises». «Nous sommes régulièrement harcelés par des visiteurs et parents de malades (ce qui n‘est pas normal devant le risque de contagion de cette maladie)», ajoutent-ils. «Durant la garde du 07/07/2020, rappellent-ils, l’équipe médicale de garde a été agressée d’abord verbalement, menacée par arme blanche, puis agressée physiquement et poursuivie par des agresseurs dont un parent était hospitalisé».

Les signataires de la lettre, qui indiquent avoir déposé une plainte contre les agresseurs, alertent le ministre de la Santé sur le manque de moyen et les conditions difficiles dans lesquelles ils soignent les malades. «Le bloc d’une capacité de 97 lits est actuellement saturé, le nombre de patients hospitalisés est de plus en plus important et ce sont pour la plupart des formes sévères nécessitant de la réanimation (alors que seulement 8 lits de réanimation sont dédiés à cette pathologie pour toute la wilaya). Les équipes notamment médicales et paramédicales n’ont pas été renforcées malgré une demande insistante et cela entrave d’une manière importante la prise en charge et nous met face à la détresse de nos patients», avertissent-ils.

Et de signaler «l’absence de source d’oxygène (environ seulement la moitié des lits possèdent une source d’oxygène) ce qui est inadmissible pour une maladie qui donne une pneumopathie hypoxémiante». Puis d’alerter à nouveau sur «la non implication des EPH de la wilaya dans la prise en charge (hospitalisation) des patients Covid-19 qui viennent de toute la wilaya». Ce qui «augmente la charge et la pression sur cette structure qui est rapidement dépassée et dont le personnel n’a pas été renforcé et qui est actuellement à bout de souffle».



Des «problèmes organisationnels»

Et de dénoncer «le manque de matériel de protection, le retard à sa distribution quotidienne de plusieurs heures (le personnel reste en attente de 8h jusqu’à 12h pour avoir sa tenue de protection et commencer le travail)». Ce retard, expliquent les signataires de la lettre, engendre non seulement un retard des soins, mais aussi un sentiment de négligence et de laisser-aller de la part du personnel soignant à l’égard des patients».

Selon eux, «les patients dont les lits sont dépourvus de source d’oxygène restent en souffrance jusqu’à l’épuisement et l’intubation, voire le décès». Cela en raison du «manque de moyens matériels : 1 oxymètre fonctionnel et 1 thermomètre fonctionnel pour tout le personnel pendant toute la garde, pas de sphygmomanomètre, 4 scopes pour 97 lits, pas de chariot d’urgence, le manque de sources d’oxygène, alors que la majorité des patients qui sont hospitalisés ces dernières semaines sont oxygéno-dépendants»

«Les choses s’aggravent de jours en jours et ne nous pouvons plus travailler dans de telles conditions, dans une anarchie totale sans aucune réaction des responsables». «Nous dégageons notre responsabilité sur ces problèmes d’ordre organisationnel qui nous dépassent», préviennent les signataires de la lettre au ministre dont une copie a été également adressée au Directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tlemcen, au directeur du CHU Tidjani Damerdji Tlemcen et au wali de Tlemcen. <