Préservé en vue du huitième de finale de la Ligue des champions de la Juventus Turin contre l’Olympique Lyonnais le 7 août prochain, Cristiano Ronaldo n’était pas dans le groupe convoqué pour affronter l’AS Roma hier. Une absence qui a permis à Ciro Immobile (Lazio Rome) de remporter le premier Soulier d’or de sa carrière.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Hier, les tifosi de la Juventus Turin étaient privés d’une dernière sortie en championnat de leur meilleur buteur Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’or, absent du groupe convoqué par Maurizio Sarri pour affronter l’AS Roma lors de l’ultime journée de Serie A, a été préservé pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais le 7 août prochain.



Encore un record possible pour Immobile

Cette absence actait donc le sacre de Ciro Immobile, qui remporte son premier Soulier d’or à 30 ans. L’attaquant de la Lazio Rome a inscrit, après 37 journées, 35 buts en Serie A cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur européen en championnat avec une longueur sur le Bavarois Robert Lewandowski. L’Italien pouvait encore égaler voire dépasser le record de buts inscrits sur une saison en Serie A, détenu par Gonzalo Higuain avec 36 réalisations. Immobile est le premier joueur transalpin à remporter ce titre depuis Francesco Totti, lors de la saison 2006/2007.

Cristiano Ronaldo était le seul joueur à pouvoir titiller Ciro Immobile dans la course au Soulier d’or. S’il avait réussi à dépasser l’Italien, CR7 serait alors devenu le premier joueur de l’histoire à remporter le Soulier d’or dans trois championnats différents (Premier League, Liga et donc Serie A). Ce record attendra. D’ici là, le Portugais se prépare donc pour l’OL dans une semaine. n

Articles similaires