Lors d’une assemblée d’urgence, la Ligue de Serie A a confirmé sa volonté de terminer la saison 2019-2020. Les clubs italiens souhaitent donc aller au bout de l’exercice, même si certains ont des réticences. De son côté, Stefano Bonaccini, gouverneur de l’Émilie-Roamagne, a donné son feu vert pour les entraînements «individuels» des athlètes concernés par les sports collectifs. Vincenzo Spadafora avait annoncé une «possible surprise» lors de l’assemblée d’urgence de la Ligue de Serie A, prévue hier. C’est raté. Malgré les dires du ministre italien des Sports, les clubs concernés souhaitent bien finir cette saison 2019-2020. Une position adoptée le 21 avril dernier et confirmée ce vendredi 1er mai. Même les présidents les plus sceptiques seraient de cet avis, à condition de suivre scrupuleusement toutes les mesures sanitaires en vigueur dès lors qu’une reprise serait décrétée. De son côté, Andrea Agnelli, le président de la Juventus, a confirmé sa volonté «ferme» de conclure la saison.



Le gouverneur de l’Émilie-Romagne donne le feu vert

Après la collision de ces derniers jours, chacun semble avoir mis de l’eau dans son vin en Italie. Jeudi, la Ligue de football professionnel a indiqué, après quelques tensions avec le gouvernement, qu’elle suivrait la décision de celui-ci concernant l’issue de la saison de Serie A. Peu avant, Vincenzo Spadafora avait indiqué qu’elle ne reprendrait pas si aucun accord n’était trouvé concernant le protocole de reprise des entraînements, jugé «insuffisant» par le Conseil scientifique.

Dans une ordonnance publiée jeudi, le gouverneur de l’Émilie-Romagne, lui, a donné le feu vert aux entraînements «individuels” pour les sports collectifs à partir du 4 mai prochain. Au total, quatre clubs de première division italienne sont concernés : Parme, Sassuolo, Bologne et SPAL. Une mesure qui va à l’encontre de celle annoncée par le Premier ministre Giuseppe Conte dimanche dernier. Selon la Gazzetta dello Sport, le gouverneur de l’Émilie-Romagne pourrait recevoir un avertissement de la part du gouvernement italien.

La Guinée arrête sa saison

Si la France est le seul pays d’Europe à avoir arrêté sa saison de foot, d’autres l’ont imitée ailleurs. La Guinée est devenue ce vendredi le troisième pays d’Afrique qui arrête sa saison à caause de la pandémie de coronavirus, après l’Angola et le Kenya.

La saison guinéenne avait commencé en octobre et devait s’achever en juin. «On ne sait pas quand la pandémie va s’arrêter. À l’approche de la saison des pluies et sachant que le virus est toujours là, nous avons décidé d’arrêter le Championnat », a déclaré Mathurin Bangoura, président de la Ligue. Aucun titre de champion n’est accordé, et il n’y aura ni promotion ni relégation. Les membres de la confédération africaine peuvent décider jusqu’au 5 mai d’arrêter ou de continuer la saison.