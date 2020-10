Après leur victoire probante (4-0) mercredi face aux Danois de Midtjylland en Ligue des champions, les joueurs de Gasperini avaient dû penser que l’échec face à Naples (1-4) le week-end dernier n’était qu’une erreur de parcours. Mais face à la Sampdoria, les Bergamasques ont été incapables de retrouver leur forme du début de saison, qui leur avait permis d’être invaincus lors des trois premières journées de Serie A et d’inscrire une moyenne de 4,3 buts par match.

Trop tendre, l’Atalanta s’est fait surprendre par la Sampdoria (1-3), qui restait sur deux succès de rang face à la Lazio (3-0) et la Fiorentina (2-1). Quagliarella a ouvert le score (13e), inscrivant déjà son quatrième but de la saison. L’Italien de 37 ans aurait pu s’offrir un doublé mais son penalty a été repoussé juste avant la pause par Sportiello.

En seconde période Thorsby (58e) a creusé l’écart avant que Zapata, entré en jeu, ne réduise l’écart sur penalty (81e). Les Bergamasques ont poussé mais se sont finalement fait punir dans le temps additionnel sur une dernière contre-attaque conclue par Jankto (90e + 2).

L’Atalanta enchaîne une deuxième défaite de rang en Serie A et manque l’occasion de recoller à l’AC Milan, leader. La Sampdoria fait une belle opération et monte sur le podium (3e) en attendant les autres matches de la 5e journée.

