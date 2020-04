La Juventus de Turin, actuel leader de la Serie A italienne de football, est en train de «multiplier les contacts en coulisses», pour engager les services de l’entraîneur français du Real Madrid (Liga espagnole) Zinédine Zidane, a rapporté le site spécialisé le10Sport. Les deux parties se connaissent parfaitement mais les dirigeants turinois savent qu’il s’agit d’un dossier complexe et ne veulent surtout pas heurter leurs homologues de Madrid, précise la même source.

Pour argumenter son information, le10sport, a évoqué la relation entre l’entraîneur français et ses dirigeants, et notamment son président Florentino Pérez, qui n’est «pas idéale». A l’automne dernier, Florentino Pérez commençait même à sonder le marché dans la perspective d’un possible départ de Zidane. L’Argentin Mauricio Pochettino, libre depuis son éviction de Tottenham, figure même en tête de la short-list pour succéder à Zidane, souligne le10Sport.

Si la relation Zidane-Pérez s’est améliorée ces derniers temps, elle n’est pas totalement solide. Et les premiers sujets du mercato (Mbappé, Pogba, Haaland) repositionnent leur relation sur un terrain miné. Ayant porté les couleurs de la «Vieille Dame» entre 1996 et 2001, Zidane (47 ans) ne se fera pas prier pour revenir dans le Piémont. La perspective de reconstituer le duo Zidane – Cristiano Ronaldo, qui a tout gagné entre 2016 et 2018, fait rêver le club turinois.

