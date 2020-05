L’attaquant suédois de l’AC Milan (Seria A, Italie), Zlatan Ibrahimovic, s’est sérieusement blessé à l’entraînement, rapporte lundi Skysport. Suite à une frappe a priori anodine, le buteur suédois de 38 ans s’est tenu le mollet. Il pourrait souffrir d’une rupture du tendon d’Achille, mais il en saura plus sur la nature de sa blessure mardi, après avoir passé des examens complémentaires, souligne la même source. Si ce diagnostic est confirmé, la star incontesté du football suédois, qui était revenu cet hiver en Lombardie, pourrait ne plus rejouer sous le maillot rossonero. Il était déjà annoncé sur le départ depuis quelques semaines, et les destinations « connues » étaient soit Bologne soit Hammarby. Toutefois, avec Zlatan Ibrahimovic, tout est possible. Même en fin de carrière, il va sûrement surprendre plus d’un par ses « nouvelles », sur, et en dehors des terrains.

