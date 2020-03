Après avoir passé la barre des 1000 matchs chez les professionnels, Cristiano Ronaldo s’est confié à Sky Sports Italia au sujet de ses prochains objectifs. Le Portugais vent encore jouer des centaines de matchs au plus haut-niveau. Cristiano Ronaldo a égalé un record de Serie A lors de la victoire 2-1 de la Juventus contre la SPAL. Le joueur portugais a marqué lors d’un 11e match de championnat italien consécutif. «C’est un bel accomplissement», a-t-il déclaré à Sky Sports News. Ronaldo a ensuite évoqué le fameux palier des 1000 rencontres.

«1000 matches signifient que le dévouement, le travail acharné et le talent sont payants. Ce n’est pas facile de faire 1000 matchs à 35 ans. Je suis tellement content. C’est bien, mais j’espère pouvoir jouer des centaines de matchs de plus. C’est bon, c’est un bon chiffre. Mais le plus important était de gagner et d’être au sommet du championnat.», a indiqué Ronaldo. David Beckham, copropriétaire de la franchise MLS Inter Miami, a déclaré la semaine dernière que toute les équipes du monde aimeraient recruter Ronaldo ou Messi. Quand Sky Sports lui pose la question, Cr7 répond qu’il est «heureux» à la Juve. Sobre et efficace…

Articles similaires