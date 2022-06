Angel Di Maria est très attendu en Italie. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’arrivée de l’ailier international argentin à la Juventus Turin devrait avoir lieu cette semaine. Alors que Massimiliano Allegri a insisté pour le recruter, le joueur de 34 ans, en fin de bail avec le PSG, devrait signer un an avec La Vieille Dame. Dans un entretien accordé hier à La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon, désormais gardien de Parme, a très fortement loué la très probable arrivée de l’ex-Madrilène.

«Les joueurs doivent être jugés par rapport au contexte dans lequel ils évoluent. Et aujourd’hui, la Serie A s’est extrêmement appauvrie techniquement, c’est incontestable. Dans la Serie A actuelle, il serait donc comme Maradona», a lâché l’ancien Parisien. Les deux hommes se sont côtoyés un an au PSG. Lors de cette saison 2018-19, Angel Di Maria avait marqué 19 buts et délivré

17 passes décisives.

