Le Pr Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie, a récemment mis en exergue l’importance d’assurer un suivi des malades post-Covid. Ceci concerne surtout les malades où il a été constaté une persistance de certains symptômes après plusieurs semaines, à l’instar d’une fatigue chronique, d’insomnie et l’apparition de nouvelles pathologies, comme le diabète.

Par Sihem Bounabi

Le Pr Riadh Mahyaoui avait souligné à cet effet qu’un guide avait été élaboré par le ministère de la Santé et distribué aux professionnels de la santé «pour le suivi des patients qui développent ce que l’on appelle un Covid long. Nous avons établi un protocole pour leur prise en charge comme une maladie chronique, afin d’agir rapidement sur les séquelles possibles du post Covid.».

Ainsi, au moment où l’accalmie épidémiologique se poursuit en Algérie, les malades atteints d’une forme chronique de la maladie sont pris en charge avec un véritable suivi thérapeutique.

En effet, le ministère de la Santé a élaboré un guide afin «d’unifier, standardiser et harmoniser», à l’échelle nationale, la stratégie de gestion des conséquences de l’infection Covid-19. Ce guide donne des directives sur la prise en charge des personnes, tous âges confondus et dans toutes les structures de santé, qui présentent des symptômes nouveaux ou persistants quatre semaines et au-delà du début de l’infection aiguë. Cela peut aller des complications pulmonaires, cardiovasculaires, rénales, hépatiques à psychiatriques, qui peuvent perdurer au-delà de 12 semaines après le début de l’infection



Orienter les malades post Covid vers les services spécialisés

Dr Mohamed Yousfi, infectiologue, président de la société algérienne d’infectiologie, explique à ce sujet que la «Covid a plusieurs phases. D’abord, la phase virale dure en moyenne entre 7 et 10 jours et, ensuite, s’installe ce que l’on appelle une phase aiguë qui est une phase inflammatoire avec une atteinte vasculaire qui va toucher les vaisseaux des différents organes». Il enchaîne que «durant cette phase aiguë qui se déroule durant les quatre premières semaines, dans certains cas on a eu des malades avec des accidents vasculaires cérébraux (AVC) car le cerveau a été atteint, d’autres avec des problèmes cardiaques, dont des infarctus, car le cœur a été atteint, et d’autres avec un diabète inaugural car le centre régulateur du diabète a été atteint. De ce fait, durant cette phase aiguë, la Covid touche d’abord le poumon mais risque également de toucher les autres organes».

Le Dr Mohamed Yousfi poursuit son explication des différentes phases de la prise en charge du malade Covid en déclarant : «Durant la phase post-covid, soit après quatre semaines, le malade, dans la plupart du temps, est guéri et la phase inflammatoire a été donc bien jugulée avec les défenses de l’organisme et la mise sous traitement, notamment sous corticoïdes, anticoagulant et mise sous oxygène. Dès le premier contrôle, on constate que la situation est entrée dans l’ordre.»

Toutefois, il souligne l’existence de certains cas de Covid persistants, qui durent en moyenne de 4 à 12 semaines.

Concernant la définition du Covid long, le Dr Mohamed Yousfi explique qu’«on parle de Covid long, ou ce que l’on définit maintenant comme Covid chronique, lorsque 12 semaines après la contamination, les malades gardent des anomalies comme un diabète, un problème cardiaque ou neurologique. Il est important de prendre en charge ces patients et, en fonction de l’atteinte, le patient va être orienté vers différents services spécialisés».

Le président de la Société algérienne d’infectiologie rappelle que le ministère de la Santé a un guide de Covid long, en soulignant que «ce guide permet à n’importe quel médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, de faire le diagnostic du Covid long et surtout d’orienter le malade. Car l’objectif est de faire le suivi thérapeutique de ces patients post Covid en fonction des atteintes qui persistent après 12 semaines vers les services de santé spécialisés pour les prendre en charge».

Par ailleurs, le Dr Mohamed Yousfi réitère encore une fois son appel pour se faire vacciner contre la Covid, assurant que «dans un contexte où les mesures barrières sont pratiquement levées, la vaccination est impérative en ce temps d’accalmie». Dans le contexte actuel, on n’est toujours pas à l’abri d’une nouvelle vague ou de l’apparition d’un nouveau variant car le seul moyen de se protéger est la prévention à travers la vaccination qui permet une protection de plusieurs mois». Insistant sur le fait que «même s’il y a contamination à la Covid, il y a une protection contre les formes graves de la maladie, d’autant plus que, lors de la 3e vague et la 4e vague, le constat est que l’écrasante majorité des malades Covid hospitalisés et décédés n’étaient pas vaccinés et c’est la meilleure preuve de l’intérêt de la vaccination».

De son côté, Le Pr Kamel Hail, chirurgien et coordinateur d’unités Covid à l’hôpital Mustapha-Bacha, déclare que pour les cas post Covid «il y a surtout des complications pulmonaires et où certains malades font de la fibrose pulmonaire post-covid». Précisant que «l’on a constaté qu’après leur contamination à la Covid, une partie du poumon est touchée et qui n’est donc plus fonctionnelle. De ce fait, le patient développe, après quelques mois, des insuffisances respiratoires chroniques». Il indique que ce type de pathologie a été constaté surtout après les 2e et 3e vagues Covid en Algérie.

Concernant la prise en charge de cette catégorie de malades, ils sont suivis en service pneumologie où une consultation est dédiée à cela avec des traitements révolutionnaires efficaces.



Une 4e vague marquée par des complications cardiaques

Le Pr Kamel Hail souligne également qu’après la 4e vague avec l’Omicron qui, certes, avait beaucoup de formes légères, «paradoxalement, il y a eu le constat de beaucoup de complications cardiaques et plus précisément beaucoup d’endocardite». Il précise que «l’endocardite est une inflammation de l’endocarde, structure et enveloppe interne du cœur incluant les valves cardiaques». Il rassure toutefois que «c’est des endocardites que l’on arrive à juguler mais très souvent le fonctionnement du cœur n’est plus comme avant et c’est donc un suivi à long terme qui se fait et pris en charge dans les services de médecine interne et en cardiologie».

Concernant le Covid long, il cite notamment le cas de malades Covid qui guérissent de l’infection virale mais dont certains symptômes persistent durant plusieurs mois». Il précise à ce sujet que «cliniquement parlant, ils présentent une fatigue chronique, un mal de dos et une disténie, c’est-à-dire un essoufflement dès qu’ils font quelques pas ou le moindre effort. Cela peut durer de quelques semaines à quelques mois». Il affirme également à ce sujet que ces patients sont pris en charge pour leur suivi jusqu’à la disparition de tous les symptômes.

Par ailleurs, le Pr Kamel Hail tient également à alerter dès maintenant des risques d’une 5e vague Covid, en soulignant que «cette semaine, les chiffres de contamination Covid continuent à augmenter en Chine, en Allemagne et en France, avec des cas admis en en réanimation et le nombre des décès».

Il estime à ce sujet que même si, en ce moment, c’est l’Omicron qui domine avec son sous-variant BA2, «même le plus banal des virus lorsqu’il atteint des personne fragiles ou immunodéprimés, cela devient une maladie grave». Enchaînant qu’«En Algérie, il faut que la vigilance soit de mise et anticiper dès maintenant les risques d’une nouvelle vague», argumentant que «l’expérience nous a montré qu’il y a un décalage d’un à deux mois entre l’apparition d’une nouvelle vague en Europe et son apparition en Algérie, d’où l’importance de se préparer dès maintenant, même si on ne sait pas comment cela va évoluer, mais la prévention est cruciale dans ce contexte». n