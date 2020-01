Sept nouveaux joueurs de la sélection algérienne de handball vont étrenner leur carrière internationale officielle en Tunisie, à l’occasion de la 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), prévue du 16 au 26 janvier. Il s’agit du gardien de but Acheraf Hamzaoui (CR Bordj Bou Arréridj), Alaeddine Hadidi

(GS Pétroliers), Mohamed Griba (CRBB Arréridj), Okba Essad (CRBB Arréridj), Ali Boulahsa (JSE Skikda), Zouheir Naïm (JSE Skikda) et Yahia Zennadi (OM Arzew). La liste du sélectionneur Alain Portes comporte également l’ossature habituelle du Sept algérien, composée de Messaoud Berkous (7e CAN), ou encore Riyad Chahbour et Abderrahim Berriah, régulièrement présents au rendez-vous biennal continental depuis 2008 et qui ont intégré le cercle très restreint des joueurs ayant pris part à six CAN.

