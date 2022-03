Sept marchés de solidarité seront ouverts dans la wilaya de Blida, durant le mois du Ramadhan, par la direction locale du Commerce, en coordination avec ses partenaires économiques, a appris l’APS, dimanche, auprès de cette institution. Selon le directeur du commerce, Ahmed Goumri, ces sept marchés seront ouverts à travers certaines communes, en coordination avec le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) et la Confédération algérienne du patronat (CAP), dans le but de permettre aux citoyens d’acquérir divers produits alimentaires à des prix compétitifs, comparativement à ceux affichés par d’autres espaces commerciaux. Au titre de cette démarche, un espace commercial sera ouvert, comme chaque année au mois de Ramadhan, au niveau du Club équestre de la commune de Blida, et sera animé par 40 exposants producteurs de denrées alimentaires diverses, ainsi que de grossistes spécialisés dans la vente de fruits et légumes, a signalé le même responsable. Cette foire commerciale englobera de nombreux stands de vente de produits alimentaires, dont les pâtes alimentaires, les légumes secs, les conserves, les jus et les fruits séchés qui sont fortement prisés durant le mois de Ramadhan, outre les viandes blanches et divers types de fromages. A noter que des points de vente de lait conditionné en sachets à prix subventionné, seront ouverts au niveau de ces marchés de la solidarité, par les unités de production, pour assurer la disponibilité de ce produit ainsi qu’une vente directe producteur/consommateur, selon la même source. Ces marchés seront ouverts au niveau des places publiques des communes de Beni Tamou et Boufarik (au nord de la wilaya), Bougara et Meftah (extrême-Est). En outre, il est prévu l’ouverture d’un marché couvert à Mouzaia, alors que l’ancienne salle de cinéma de la commune d’El Affroun (ouest) sera affectée pour abriter un marché de la solidarité. Contrairement aux années passées, ou ce type de marchés étaient ouverts au début du mois sacré, ces espaces commerciaux seront, cette fois-ci, ouverts 10 jours avant le mois de Ramadhan, afin de permettre aux citoyens d’acquérir, à l’avance, tout ce dont ils ont besoin, a fait savoir M. Goumri. <

