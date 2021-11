Mardi soir lors de la victoire face à la Juventus Turin (4-0), le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy a gardé sa cage inviolée pour la 13e fois sur ses 17 premiers matches disputés en Ligue des Champions. Une statistique faisant de lui l’un des meilleurs gardiens d’Europe depuis la saison passée. Pourtant, il ne semble pas avoir la reconnaissance qu’il mérite : absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2021, il est présent dans la short-list pour le meilleur gardien de but des trophées The Best, dont la cérémonie est prévue le 17 janvier, en compagnie de Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, Alisson Becker et Kasper Schmeichel.

Néanmoins, une polémique a éclaté à l’annonce des cinq prétendants : si les quatre autres portiers sont présentés avec le maillot de leurs sélections nationales respectives, l’ancien Rennais n’est vêtu que d’un sous-maillot orange, sans aucun signe du maillot qu’il porte avec le Sénégal, ce qui a alerté le principal intéressé. «Deux jours que je regarde ce post et que j’essaye de comprendre pourquoi mais je n’ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? Est-ce juste pour le Sénégal ?», a-t-il déclaré en story Instagram

