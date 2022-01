L’ambition du gouvernement est de le «moderniser» et renforcer les bases d’une santé publique «efficace» et «équitable»Par Sihem Bounabi

Le séminaire national sur la modernisation du système de santé, sous le thème «Une nouvelle vision et un système moderne au service du patient», organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est ouvert, hier à Alger, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, qui a mis en lumière les dysfonctionnement du secteur de la santé accentués par la propagation de nouveaux variants à l’instar de Delta et Omicron, qui font des ravages actuellement.

Ces assises dont les travaux se terminent aujourd’hui sont tenues également alors que le climat socioprofessionnel dans le secteur de la santé n’est pas au meilleur de son état. Preuve en est : la décision de plusieurs syndicats importants de boycotter le rendez-vous et de rappeler des revendications dont certaines très anciennes, synonymes selon les observateurs de la difficulté de dialogue entre ces représentants des professionnels de la santé et le gouvernement.

La position affichées par ces organisations est-elle un échec pour le ministère de la santé qui déclare son ambition de «rassembler» tous les acteurs du secteur ? Si la réponse n’est pas aisée tant que les recommandations qui seront prises ne seront pas appliquées et vérifiées sur un terrain difficile et marqué par le dissensus entre les syndicats et le département de tutelle, c’est en tous cas un symptôme du malaise généralisé qui ronge depuis des décennies nos services de soins.

Pour les travaux de la journée d’hier, c’est le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, qui a donné le coup d’envoi de ce séminaire national au Centre international des conférences (CIC), en présence du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, des membres du Gouvernement et du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir,

Lors de son allocution d’ouverture, le Premier ministre a affirmé que cette rencontre vise à concrétiser les engagements du président de la République pour «une réforme profonde et globale basée sur la révision de la carte sanitaire suivant des normes modernes en s’appuyant sur un diagnostic précis et des données objectives».

Il a ainsi insisté sur la nécessité de préparer une nouvelle carte sanitaire «juste et équitable», permettant de mettre en place un «système de santé qui réponde aux attentes et aspirations des citoyens selon les standards internationaux».

Afin d’atteindre cet objectif, il a appelé les participants aux différents ateliers à proposer des solutions «pratiques» et «opérationnelles» en vue d’ «humaniser le système de santé et moderniser sa gouvernance».

Il a aussi affirmé que les conclusions de ce séminaire constitueront une «feuille de route pratique qui sera concrétisée sur le terrain» et ce, en focalisant sur l’humanisation du secteur de la santé, l’amélioration de la couverture sanitaire des citoyens, le renforcement de la formation des professionnels et la lutte et la prévention contre les maladies transmissibles et ce, avec la prise en charge des maladies non transmissibles et travailler pour réduire le taux de mortalité.

Le Premier ministre a également abordé le volet de la formation dans le secteur de la santé en soulignant que «le niveau de formation médicale atteint par l’Université algérienne est au plus haut».

Tout en citant les réalisations faites par les médecins algériens à l’étranger et les récompenses qu’ils reçoivent, il a souligné la nécessité d’ «arrêter l’hémorragie des médecins et des soins à l’étranger», ajoutant que la «structure actuelle du système de santé peut relever le défi et arrêter les transferts à l’étranger».

Au final, il a conclu son discours en exhortant les présents à trouver des solutions pratiques et efficaces sur le terrain en soulignant que «le citoyen n’a plus besoin d’écouter des recommandations théoriques qu’il a beaucoup entendues, mais a plutôt besoin de bonnes conditions d’accueil et un système de santé équitable loin de toutes formes de favoritisme».

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière et de la Population, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, lors de son allocution, que ce séminaire s’inscrit dans la volonté de la mise en application de l’un des objectifs du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant «à renforcer le capital humain» à travers «l’amélioration du niveau des prestations sanitaires».

Afin d’atteindre cet objectif, le ministre de la Santé a affirmé qu’il était nécessaire de mettre en place un système de santé qui repose sur la gouvernance «efficace» et «efficiente», notamment «basée sur une meilleure exploitation des ressources nationales existantes, matérielles et humaines». Il a ajouté que c’est dans cette perspective que les travaux de ce séminaire national sur la modernisation du système de santé sont axés sur huit ateliers animés par des experts et des spécialistes ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile. Ainsi les différentes thématiques abordées sont «Prévention, promotion, protection de la santé», «Gouvernance et gestion des établissements de santé», «Professions et personnels de la santé, gestion des carrières», «Formation et valorisation des ressources», «Financement des activités des établissements publics de santé», «Médicament, équipements de santé» et «Système national d’information sanitaire, numérique». Le séminaire sur la modernisation du secteur de la santé se clôturera aujourd’hui avec les recommandations issues des travaux des différents ateliers. <

