La « Semaine scientifique nationale 2021 » s’est tenue du 17 au 20 mai 2021 derniers à la faculté de médecine (université d’Alger). Un événement sponsorisé par Huawei qui a d’ailleurs mis en place un stand de 40 M² offrant à la communauté universitaire l’occasion de voir de près les équipements et les dernières technologies de l’entreprise dans le domaine des TIC. Dans un communiqué de la filiale algérienne de l’entreprise chinoise, dont Reporters a reçu une copie, il est précisé que lors de son passage au stand de Huawei, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane « a suivi les présentations des programmes de Huawei Algérie destinés aux étudiants et aux et aux jeunes talents » avant d’ajouter « à propos de la collaboration et le partenariat entre Huawei et le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Ainsi, Mr. le Ministre a indiqué qu’il souhaite que le programme Huawei ICT Académie durera dans le temps et ce, selon lui, rien que pour l’intérêt des étudiants Algériens. »

