ATM Mobilis, Partenaire Officiel du Comité Olympique Algérien (COA), accompagne la «15ème édition de la semaine Olympique Sport Sud», qui se déroule à Adrar, du 25 au 30 décembre 2022.

Cette importante manifestation sportive, qui met en lice les athlètes des clubs d’une vingtaine de Wilayas du Grand Sud algérien, est marquée par un programme riche en épreuves sportives, telles que la natation, le tennis de table, le judo, la boxe et les courses à pied. L’évènement comportera aussi des ateliers et des séminaires à caractère éducatif.

La manifestation sera marquée également par l’organisation d’une campagne de boisement, d’une balade touristique et d’un match de football entre les anciens joueurs d’Adrar et leurs homologues de l’Équipe Nationale de 1982.

Cette manifestation se veut ainsi une occasion pour promouvoir le mouvement sportif dans les Wilayas du Sud algérien, en lui donnant un nouveau souffle à travers l’émergence de nouveaux talents.

ATM Mobilis, Premier Partenaire du sport en Algérie, confirme son statut d’entreprise citoyenne et son engagement dans la promotion du sport et des athlètes, toutes disciplines confondues.

