Le ministère de l’Industrie a distingué, lundi, les Directions de l’Industrie de wilaya qui ont décroché, de par le nombre d’activités réalisées, les trois premières places dans la 12e édition de la Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat, organisée en novembre dernier par le Réseau global pour l’entrepreneuriat GEN (Global entrepreneurship network). Tenue au siège du ministère de l’Industrie, la cérémonie de distinction a été présidée par le Secrétaire général du ministère, Salah-Eddine Belbrik, au nom du ministre de l’Industrie Ahmed Zaghdar, avec la participation, par visioconférence, du président du GEN, Jonathan Ortmans en vue de valoriser la participation de l’Algérie aux activités de la 12e édition de la Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat tenue novembre dernier, sous le thème «Construisons un écosystème favorable à l’entrepreneuriat: construction, partage et célébration». Intervenant à cette occasion, M. Belbrik a rappelé que l’Algérie avait été classée première mondialement en termes de nombre d’activités organisées, soit 2137 activités, suivie respectivement par les Etats-Unis (1.046 activités) et l’Espagne (531 activités). Au plan national, la Direction de l’Industrie de wilaya de Tipaza occupe la première place dans cette compétition avec 907 activités soit 42,44% du total d’activités organisées à l’échelle nationale, suivie respectivement par la wilaya de Biskra avec 862 activités (40,33%) et la wilaya d’Oran avec 72 activités (03,36%), selon la même source. Ces résultats motivants, ajoute M. Belbrik, ont été annoncés sur la plateforme électronique dédiée à cet évènement «genglobal.org» et seront officialisés lors du Congrès mondial de l’entrepreneuriat, prévu cette année Australie. De son côté, M. Ortmans a salué la réalisation de l’Algérie en matière d’entrepreneuriat, exprimant ses vœux de voir ce pays décrocher d’autres Prix lors de la prochaine édition prévue en Australie. Pour sa part, la présidente du GEN Algeria, Fatiha Rachedi, a affirmé que le ministère de l’Industrie a accompagné cette édition depuis la première participation algérienne en 2011. La rencontre était également l’occasion pour distinguer les directeurs de l’Industrie des trois wilayas lauréates de la 12e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Dans ce cadre, le directeur de l’Industrie de Tipaza (1ère place) a indiqué que cette grande réalisation était le fruit d’un programme riche, soutenu par une large opération de promotion et une coordination entre les différents secteurs. De son côté, la Directrice générale de la promotion de l’investissement au ministère de l’Industrie, Djouhar Hadi, a précisé que les nouveaux textes législatifs et réglementaires dans le secteur de l’investissement permettront de créer une nouvelle dynamique dans le domaine de l’entrepreneuriat et de décrocher d’autres Prix à l’avenir. n

