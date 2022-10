Participant à la Semaine internationale de l’énergie de Singapour, qui se tient du 23 au 28 octobre courant, le chef de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé que le resserrement des marchés du gaz naturel liquéfié (GNL) et la réduction de l’offre par les principaux producteurs de pétrole ont placé le monde au cœur de «la première crise énergétique véritablement mondiale».

Par Kahina Sidhoum

Fatih Birol a déclaré également que l’augmentation des importations de GNL en Europe en raison de la guerre en Ukraine et un rebond potentiel de l’appétit chinois pour le carburant vont resserrer le marché, car seulement 20 milliards de mètres cubes de nouvelle capacité de GNL seront mis sur le marché l’année prochaine. Pour ce qui concerne la récente décision de l’OPEP+ de sabrer son offre de deux millions de barils/jour, le chef de l’AIE a considéré qu’elle était «risquée» dans la mesure où l’Agence internationale de l’énergie prévoit une croissance de la demande mondiale de pétrole du même ordre : près de 2 millions de barils /jour, a-t-il dit. «(C’est) d’autant plus risqué que plusieurs économies dans le monde sont au bord de la récession, si l’on parle de la récession mondiale… Je trouve cette décision vraiment malheureuse», a déclaré Fatih Birol qui a considéré que la crise énergétique actuelle pourrait être un tournant dans l’histoire de l’énergie pour accélérer les sources d’énergie propres et pour former un système énergétique durable et décroché. En attendant cette perspective, la crise mondiale évoquée par le chef de l’AIE continue de se manifester à travers la crispation de la relation entre l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis, Washington étant particulièrement remontée contre Ryad accusée de faire le jeu de la Russie dans sa guerre en Ukraine depuis la décision de réduire l’offre de pétrole de deux millions de barils/jour. Mardi 25 octobre, le ministre saoudien de l’Energie a déploré le déblocage de réserves pétrolières d’urgence qui vise selon lui à «manipuler les marchés». Sa déclaration intervient une semaine après que le président Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis allaient continuer de puiser dans leurs réserves stratégiques pour tenter de stabiliser les prix à la pompe. «Les gens épuisent leurs stocks d’urgence, les ont épuisés, les ont utilisés comme un mécanisme destiné à manipuler les marchés alors que leur objectif de base était d’atténuer la pénurie d’approvisionnement», a déclaré le prince Abdelaziz ben Salmane, le ministre saoudien de l’Energie, sans désigner les Etats-Unis. «Cependant, il est de mon devoir de faire comprendre au monde que la perte du stock d’urgence pourrait devenir douloureuse dans les mois à venir», a-t-il souligné lors d’une conférence économique à Ryad. L’annonce de Joe Biden de puiser 15 millions de barils supplémentaires dans les réserves stratégiques s’inscrit dans le cadre d’un programme qui prévoit d’en libérer 180 millions au total pour faire face à la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine. <