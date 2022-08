La consommation de l’Internet est en constante évolution en Algérie. Une augmentation de près de 8% représentant 3,4 millions d’abonnés a été enregistrée au premier trimestre 2022 comparativement à la même période de l’année dernière, totalisant près de 47 millions d’abonnés dont la part du lion revient indubitablement à l’Internet mobile.

PAR INES DALI

«Le nombre total des abonnés à Internet fixe et mobile a atteint 46,9 millions durant le premier trimestre 2022, alors qu’il était de 43,5 millions durant le premier trimestre de 2021, soit une évolution de 7,93% en l’espace d’une année», indique l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) dans un rapport élaboré selon une population algérienne estimée à 44,08 millions d’habitants et un nombre des ménages estimé à 7,34 millions au 31 mars 2022.

Sur les 46,9 millions d’abonnés à Internet au 31 mars de l’année en cours, 42,6 millions sont des abonnés à l’internet mobile (3G et 4G), contre 39,6 millions d’abonnés au 31 mars 2021, et 4,2 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax), contre 3,8 millions à la même période de l’année dernière.

Détaillant le marché de l’Internet fixe, l’ARPCE a relevé que sur les 4,2 millions d’abonnés, 2,7 millions étaient abonnés à l’internet haut débit (ADSL), 1,3 millions à la 4G LTE fixe, 216.900 à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et 443 à la technologie Wimax, entre autres. En outre, sur le total des 4,2 millions d’abonnés, le même rapport note que 97,5% sont des abonnés résidentiels contre seulement 2,4% d’abonnés professionnels.

Concernant les abonnés aux différentes offres Internet fixe, «1,3% disposent de débits entre 8 Mégas et 10 Mégas, 82,6% entre 10 Mégas et 20 Mégas et 15,98% entre 20 Mégas et 100 Mégas et 0,05 % plus de 100 Mégas», a noté l’Autorité. Quant au volume du trafic Data consommé, il a doublé en une année, passant de «706 millions Gigaoctets (Go) durant le premier trimestre de 2021 à 1486 millions Go (1,4 Téraoctets) durant le premier trimestre de 2022», toujours selon l’ARPCE, qui précise que sur les 1486 millions de Go consommés au 31 mars dernier, 1314 millions de Go ont été consommés par les abonnés ADSL, 76 millions de Go par les abonnés 4G LTE fixe et 96 millions de Go par les abonnés FTTH. La bande passante consommée durant le premier trimestre 2022 était de 2240 Gigabit/seconde (Gb/s) contre 2220 Gb/s à la même période de 2021.

Pour ce qui est du marché de l’Internet mobile, la même source a indiqué que sur les 42,6 millions d’abonnés actifs enregistrés au premier trimestre de l’année en cours, 35,7 millions sont abonnés au réseau mobile 4G et 6,8 millions au réseau 3G. En terme de taux, «97,25% de la clientèle a souscrit à des abonnements de type voix et Data, alors que seulement 2,75% du total des abonnés ont souscrit à des offres Data».

Le même rapport souligne que le volume de trafic Data global consommé a dépassé les 612,5 millions de Go durant au premier trimestre de l’année en cours, contre 445,6 durant la même période de 2021. Quant à la bande passante internationale consommée, elle a connu une baisse, passant de de 663 Gb/s à 532,1 Gb/s durant les deux périodes comparées. Le volume moyen mensuel du trafic de la Data consommée par abonné au 31 mars 2022 était de 5 Go, contre 3,7 Go au 31 mars 2021.



«Légère progression» des abonnés à la téléphonie mobile

Au terme du premier trimestre de 2022, l’Algérie enregistrait plus de 47,67 millions d’abonnés actifs à la téléphonie mobile, contre 46,04 millions d’abonnés à fin mars 2021, soit une hausse de 3,35% que l’ARPCE a qualifiée de «légère progression». Le nombre total des abonnés à la téléphonie mobile dépasse, ainsi, la population estimée à 44,08 millions d’habitants.

Les abonnés aux réseaux 3G et 4G sont évalués à «42,68 millions, soit 89,54% du nombre total des abonnés, contre 4,98 millions abonnés au réseau GSM, soit 10,46%», selon le rapport de l’ARPCE. La hausse des abonnés a entraîné une hausse du taux de pénétration qui est passé à 108,15% durant premier trimestre 2022, contre 104,65% durant la même période de l’année dernière.

Le trafic voix généré dans les réseaux de téléphonie mobile a atteint un volume de 41.574 millions de minutes au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 1,81% par rapport au premier trimestre 2021. Sur les 41.574 millions de minutes, «86,63% ont été réalisés en intra-réseau, 13,27% en trafic national sortant, 0,06% en trafic international sortant et 0,05% en trafic international entrant», selon les précisions de l’Autorité. Cette dernière ajoute qu’un volume de 2.483 millions de SMS a été enregistré au premier trimestre, soit une évolution de 11,30%. Sur la totalité des SMS, «88,96% ont été réalisés en intra-réseau, 9,95% en trafic national sortant, 0,08% en trafic international sortant et 1,01% en trafic international entrant».

Pour ce qui est de la téléphonie fixe, elle a également connu un nombre d’abonnés en hausse bien que détrônée par la téléphonie mobile depuis des années. Selon l’ARPCE, le nombre d’abonnés aux réseaux fixe (filaire, 4G LTE et fibre FTTH) a dépassé les 5,20 millions au premier trimestre de 2022, alors qu’il était de 4,82 millions à la même période de 2021, soit une hausse de 7,83%. Le taux de pénétration a atteint 11,80% (contre 10,96 %). Le trafic généré par destination a diminué de 8,05% en une année, passant de 409,89 millions de minutes au premier trimestre 2021, à 377 millions de minutes au premier trimestre de 2022, râperies en 231 millions de minutes en intra-réseau, 86 millions en trafic national sortant, 17 millions en trafic international sortant et 43 millions de minutes en trafic international entrant.