D’importantes inégalités observées dans de nombreux secteurs de l’activité professionnelles, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes sont encore plus fortes dans le secteur de la santé, indique un rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT) préparé conjointement avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L’écart salarial entre un homme et une femme activant dans la santé est d’environ 20% pour une rémunération brute, alors qu’il passe à 24% lorsqu’on inclut certains facteurs.

«Ces résultats montrent que les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes sur le marché du travail», considèrent les deux associations onusiennes dans le document intitulé : «L’Ecart salarial entre hommes et femmes dans le secteur de la santé et des soins: Analyse de la situation dans le monde à l’ère de la Covid-19».

Pour les raisons, elles restent inexpliquées, note la même source, avançant «une possible discrimination à l’égard des femmes», qui représentent 67% du personnel de santé et de soins dans le monde.

Le texte souligne également une grande variation des écarts de rémunération entre les genres dans différents pays, suggérant que les écarts de rémunération dans le secteur ne sont «pas inévitables» et que «l’on peut faire davantage pour les combler».

Au sein d’un même pays, les écarts de rémunération entre hommes et femmes ont tendance à être plus importants «dans les catégories de rémunération élevées, où les hommes sont surreprésentés», alors que les femmes sont «surreprésentées dans les catégories de rémunération inférieures».

Les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de la santé et des soins sont provoqués par une série de facteurs, estime-t-on, citant les différences d’âge, d’éducation, de temps de travail et la différence de participation des hommes et des femmes dans les secteurs public ou privé ne traitent qu’une partie du problème. Or, pour l’amélioration des prestations, les inégalités doivent être corrigées, recommandent les deux organisations. Lesquelles affirment que «nous ne pouvons pas avoir des services de santé et de soins de meilleure qualité sans des conditions de travail meilleures et plus équitables, y compris des salaires plus justes, pour les travailleurs de la santé et des soins, dont la majorité sont des femmes», affirme la Directrice du département des conditions de travail et de l’égalité à l’OIT, Manuela Tomei, à la publication du rapport. Des mesures politiques «décisives» doivent prises, y compris le dialogue politique nécessaire entre les institutions, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, l’OIT et l’OMS relèvent une tendance globalement baissière dans le secteur de la santé et des soins, comparativement à d’autres secteurs économiques. «Un constat cohérent avec le fait que les salaires sont souvent plus bas dans les secteurs économiques où les femmes prédominent», estime-t-on, avant de regretter qu’en dépit du rôle crucial joué par les travailleurs et travailleuses de la santé et des soins durant la pandémie, l’égalité salariale avec d’autre secteurs «n’a connu que des améliorations marginales entre 2019 et 2020».