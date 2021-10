Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho… ou Karim Benzema ? L’avant-centre des Bleus et du Real Madrid fait partie des noms les plus évoqués pour décrocher la plus grande distinction individuelle, cette année. Zinedine Zidane, dernier Ballon d’Or français, en 1998, a défendu la candidature de son ancien joueur, ce dimanche dans Téléfoot. 23 ans sans Ballon d’Or français. «Cela commence à faire long», a admis Zinedine Zidane, dernier lauréat du contingent tricolore, dans un entretien accordé à Téléfoot et diffusé ce dimanche. Récompensé en 1998, Zidane voit en Karim Benzema un successeur tout trouvé : «On a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d’Or. Un joueur qui est incroyable : Karim [Benzema].»

«IL SAIT TOUT FAIRE

SUR LE TERRAIN»

Décisif lors du Final Four de la Ligue des Nations récemment remporté par les Bleus, Benzema semble se détacher au sein d’un peloton de favoris, pour l’obtention de la distinction individuelle ultime. Au même titre que Lionel Messi, Robert Lewandowski ou autre Jorginho. Le lobbying madrilène pourrait faire la différence et Zidane a bien défendu sa candidature. «J’ai eu le grand honneur de pouvoir l’entraîner. Il s’associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain», détaille l’ancien coach du Real Madrid (2016-2018, puis 2019-2021). Club dans lequel il a côtoyé Karim Benzema, qui en est toujours l’avant-centre. «KB9» est dans la liste des 30 prétendants pour la dixième fois de sa carrière, et Zizou insiste, pour lui, c’est la bonne : «Là, c’est le moment. Parce qu’il est au-dessus. C’est un moment important pour lui, j’espère qu’il pourra être récompensé par ce Ballon d’Or.» n

