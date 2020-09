Le déficit sur le marché mondial du sucre devrait s’élever à 724.000 tonnes durant ladite saison 2020-2021, selon l’Organisation internationale de sucre (ISO). Dans sa dernière mise à jour trimestrielle, l’ISO estime que le marché global demeurera en phase de déficit atteignant 724.000 tonnes de la denrée. Cette situation s’explique selon l’organisation par un léger rebond de 2,6 % de la consommation à 174,19 millions de tonnes qui devrait se remettre des conséquences du coronavirus. «L’impact sans précédent du coronavirus sur la consommation cette année ne devrait pas se répéter durant la saison prochaine. Nous avons anticipé plutôt un revirement majeur dans la mesure où l’industrie et les gouvernements sont focalisés sur la reprise de l’économie», explique l’ISO. «Bien qu’il soit largement admis que la pandémie de coronavirus ne connaîtra pas de répit tant qu’un vaccin ne sera pas trouvé, son impact sur la consommation mondiale de sucre a jusqu’ici été défini comme une fonction des restrictions des déplacements et de la consommation hors domicile plutôt qu’un changement des habitudes de consommation», ajoute l’organisation internationale. Pendant ce temps, la production mondiale est prévue pour croître de manière plus modérée (2,3 %) à 173,46 millions de tonnes avec une meilleure contribution de l’Inde (31,5 millions de tonnes). S’agissant de la campagne 2019-2020, le marché global devrait enregistrer un déficit de 136.000 tonnes de la denrée contre un volume largement supérieur de 9,3 millions de tonnes anticipé en mai dernier. Pour rappel, les principaux consommateurs mondiaux de sucre sont l’Inde, l’Union européenne (UE). n

