PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education accélère le processus de l’introduction de l’anglais dans le primaire. La tutelle aurait pourvu plus de 19 000 postes pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire, a annoncé Kamel Nouari, expert dans le secteur de l’Education. L’anglais sera en effet enseigné dans toutes les écoles du territoire national pour les classes de 3e année, à côté du français : première langue étrangère du pays.

Les préparatifs pour l’enseignement de l’anglais dès la prochaine rentrée scolaire vont bon train. En effet, et en application des instructions du président de la République, les directions de l’éducation ont appelé détenteurs d’une licence d’anglais ou d’interprétariat (de et vers l’anglais) à se rapprocher des directions de l’éducation dans l’optique de l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire.

Depuis, les directions de l’éducation ont connu une affluence massive des détenteurs des deux diplômes. Cependant, la tutelle aurait pourvu 19 308 postes pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire, a annoncé Kamel Nouari, expert dans le secteur de l’Education.

Ces derniers seront, selon des acteurs de l’éducation, recrutés en tant que contractuels avant l’organisation d’un concours de recrutement externe en décembre prochain. L’anglais qui sera introduit cette année dans les écoles du cycle primaire sera dispensé aux élèves de troisième année avant de l’élargir aux autres classes, annoncent des acteurs sociaux.

Elle sera enseignée à côté du français, première langue étrangère du pays et de tamazight langue officielle et nationale, mais qui a un caractère optionnel dans les écoles des trois cycles. Pour le président du Syndicat national autonome des directeurs des écoles primaires (Snadep), Abdelhakim Belabed, l’enseignement de l’anglais est envisageable et en mesure de se concrétiser dès le lancement de la rentrée scolaire, sans supprimer le français sachant que des voix proposent de recycler des enseignants de français pour qu’ils dispensent des cours en anglais et de substituer l’enseignement du français par l’anglais. D’après M. Gaid, le français ne sera pas supprimé du programme d’enseignement des élèves du primaire.

De son côté, la commission chargée de la confection des manuels scolaires a parachevé son travail.

L’Officie national des publications scolaires (ONPS) s’apprête à imprimer le livre d’anglais et devra distribuer les manuels scolaires à tous les établissements scolaires avant le 10 septembre, conformément à la circulaire 13-13 du 21 juillet courant portant procédures relatives à l’organisation de l’opération de vente, soit avant la rentrée scolaire de près de deux semaines pour sa commercialisation au niveau des écoles, des librairies privées agréées à cet effet.

Il y a lieu de préciser que le président Abdelmadjid Tebboune, a décidé lors d’une réunion du Conseil des ministres du 19 juin dernier, d’adopter la langue anglaise à partir du cycle primaire, et ce, «après une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes».

Une question sur laquelle le chef de l’Etat est revenu, dimanche dernier, lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, où il a assuré que la généralisation de l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire se fera à partir de la prochaine rentrée. <

