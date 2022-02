Par Sihem Bounabi

Abderrahmane Benbouzid a annoncé la création en 2022 de l’Agence nationale pour la numérisation des services de la santé publique.

En effet, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a déclaré, hier, que « l’année 2022 sera l’année des réformes et de la modernisation du secteur de la santé », soulignant que « la pandémie de Covid-19 a touché tous les secteurs, y compris celui de la santé ». En confiant que « cela a démontré que la plupart des hôpitaux universitaires sont vétustes et actuellement inaptes à la médecine moderne ».

S’exprimant à la Chaîne I sur les ondes de la Radio nationale, le ministre de la Santé a ainsi annoncé que, dans l’objectif de la modernisation du secteur de la santé, la création de l’Agence nationale pour la numérisation améliorera les services rendus aux patients, expliquant que « celle-ci aura son siège à Alger « et « sera autonome et indépendante ». Selon lui, sa fonction première sera « de contrôler et de gérer le secteur de la santé ». Elle remplace l’Agence nationale de documentation de la santé (ANDS) et sa mission est de coordonner les différents services, de réduire les dépenses tout en améliorant la qualité du travail.

Abderrahmane Benbouzid a souligné que « le Président de la République accorde une grande attention au secteur de la santé, qui est la base du développement ». Expliquant que « la décision de créer l’agence pour la numérisation est venue en application de ses directives, dans la conviction qu’il n’est pas possible de faire un pas en avant sans numériser le secteur ». Le ministre de la Santé a également affirmé que « le secteur de la santé est au service du citoyen et que la numérisation facilitera la tâche des différents intervenants et la qualité des services rendus aux citoyens, à l’instar de l’organisation efficace des différents rendez-vous médicaux. Elle permettra aux médecins d’assurer le suivi des dossiers et des données des patients au niveau de n’importe quel hôpital situé sur le territoire national ». Enchaînant que « le but est de regagner la confiance des citoyens » et que « la seule manière d’y parvenir est la mise en place d’hôpitaux modernes selon les normes internationales ».

Insistant sur le fait que la santé est au service du citoyen, il souligne que tous les efforts sont déployés pour une meilleure prise en charge des malades dès le service d’accueil et durant tout leur suivi thérapeutique. En annonçant que des études sont en cours pour « établir un pôle de santé moderne ».

Le ministre de la Santé a, en outre, abordé le statut du médecin référent en citant la loi de la santé 2018 qui donne de l’importance à la place du médecin référent dans le système de la santé. Abderrahmane Benbouzid a annoncé dans ce sillage la réhabilitation des structures de santé de proximité, en expliquant à ce sujet que, « lors de notre récente sortie sur terrain, nous avons constaté que 75 % des malades qui se sont présentés au CHU Mustapha-Pacha auraient pu être pris en charge dans une structure de santé de proximité, comme les polycliniques. D’où l’importance de réhabiliter ces structures de santé en organisant des réunions avec les directeurs de santé de wilaya pour redonner à ces structures la place qui se doit dans la prise en charge des malades à proximité de leur lieu d’habitation».

Pour rappel, lors du Conseil des ministres du 27 février, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a évoqué la nécessité de la modernisation du secteur de la santé et a insisté sur l’obligation de commencer les préparatifs pour la construction d’un nouvel hôpital moderne. En plus de ce projet, qui se fera en partenariat avec l’Allemagne et le Qatar, d’autres projets sont également prévus pour la création d’un véritable pôle moderne de la santé. Il est à noter l’importance de la mise en place de la numérisation du secteur de la santé et l’une des principales revendications de la majorité des syndicats de la santé, qui ont appelé, depuis des mois, à l’élaboration du texte d’application de la loi sanitaire 2018, concernant cette numérisation pour une meilleure prise en charge et un suivi des malades.

