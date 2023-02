Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah-Eddine Taleb, a annoncé, hier dimanche dans une déclaration au média arabophone Ennahar Online, l’ouverture en 2023 des bureaux de change.

«Les bureaux de change seront opérationnels en 2023 », a indiqué Salah-Eddine Taleb sans plus de détails.

A propos des fonds circulant hors circuit bancaire, le Gouverneur de la Banque d’Algérie a soutenu « qu’il y aura des incitations pour attirer les fonds du marché parallèle ».

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis en garde les fortunes qui prospère en dehors du canal bancaire et affiché la fermeté de l’Exécutif quant à l’impératif de bancariser les fonds évoluant dans l’informel. Il avait carrément accordé un ultime délai aux fortunes non bancarisées.

Concernant le dinar numérique, M. Taleb a expliqué qu’« il a pour but de donner plus de clarté aux transactions bancaires ».

Articles similaires