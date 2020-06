La pandémie de la Covid-19 «continue de s’accélérer» dans le monde, avec «le dernier million de cas signalé en seulement huit jours», a prévenu hier lundi le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Nous savons que la pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies», a-t-il ajouté, lors d’une conférence virtuelle organisée par l’émirat de Dubaï.

La mise en garde du chef de l’OMS intervient alors que de nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement pour relancer leurs économies. La semaine dernière, le chef de l’OMS avait qualifié cette nouvelle phase de «dangereuse», estimant que, malgré le besoin de sortir du confinement, le virus continuait «de se propager rapidement» et restait «mortel». «Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé, le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours», a-t-il insisté lundi. Cela démontre que la pandémie «continue de s’accélérer», a prévenu le chef de l’OMS qui a également appelé les gouvernements et les sociétés à se préparer à d’éventuelles futures pandémies. Celles-ci pourraient survenir «dans n’importe quel pays à n’importe quel moment et tuer des millions de personnes parce que nous ne sommes pas préparés». «Nous ne savons pas où ni quand la prochaine pandémie se produira, mais nous savons qu’elle aura un impact terrible sur la vie et l’économie mondiales», a averti M. Tedros.

La pandémie de la Covid-19 a tué 468 518 personnes dans le monde et en a contaminé plus de 8,9 millions, dont 4,2 millions considérés aujourd’hui comme guéris, depuis que la Chine a fait état de l’apparition en décembre de la maladie. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec au moins 119 959 décès, suivis du Brésil (50 617), du Royaume-Uni (42 632), de l’Italie (34 634) et de la France (29 633). Le nouveau coronavirus a contaminé plus d’un million de personnes au Brésil. Ailleurs en Amérique latine, où l’hiver fait son entrée alors qu’on dit de cette saison qu’elle est propice à la propagation du virus, le bilan a dépassé ces derniers jours les 20 000 morts au Mexique, les 1 000 morts en Argentine et les 8 000 morts au Pérou. La citadelle inca de Machu Picchu, principal site touristique péruvien, a reporté sine die sa réouverture initialement prévue le 1er juillet.

Dans d’autres pays, comme en Azerbaïdjan, la multiplication de nouveaux cas, à la suite d’un déconfinement trop précoce, a conduit à la mise en place de mesures strictes de reconfinement. Jusqu’au 1er août, centres commerciaux, cafés, restaurants et salons de beauté de la capitale Bakou et des autres grandes villes seront à nouveau fermés. Les habitants ne seront autorisés à sortir qu’une «fois par jour, pour deux heures au maximum, après avoir reçu par texto une permission» des autorités, a déclaré le Premier ministre Ali Asadov. L’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie sont sous le seuil du million de cas. Mais un rebond inquiète la Chine depuis la semaine dernière avec plus de 220 nouveaux cas dont 22 dimanche. <

