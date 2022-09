De la détérioration de la situation financière du pays, consécutive à la chute des prix du pétrole en 2014, à la reprise modeste de l’économie en 2021, confirmée en 2022 grâce au raffermissement des prix du pétrole, les indicateurs macroéconomiques marquent toujours la persistance de la vulnérabilité ou la fragilité de l’économie nationale.

Par Khaled Remouche

A l’occasion, sans doute, de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance du pays, la Banque d’Algérie vient de publier un document de 116 pages intitulé «Bulletin statistiques de la Banque d’Algérie, statistiques monétaires de 1964 à 2020» et sur la balance des paiements de 1992 à 2020. Un document riche en données chiffrées sur la situation monétaire et l’évolution de la balance des paiements durant ces trente dernières années.

ll s’agit d’un outil utile pour les banquiers, les spécialistes financiers et les enseignants en économie. Pas seulement, puisqu’il permet à tout citoyen de se renseigner sur la situation financière du pays depuis la première décennie post Indépendance.

Concernant la période la plus récente, de 2016 à 2020, les statistiques renvoient à une détérioration de la situation financière du pays pendant ces cinq années, consécutive à la chute des prix du baril en 2014. L’Algérie a enregistré un déficit de la balance des paiements pendant toutes ces années. Le solde négatif de la balance des paiements était de -26,03 milliards de dollars en 2016, -15,82 milliards de dollars en 2018. Du coup, les réserves internationales, appelées avoirs extérieurs ou réserves de change, ont fondu de 12 000 milliards de dinars à 6 000 milliards, soit une baisse de 6 000 milliards de dinars. La situation financière s’est cependant relativement améliorée en 2021. Puisque à fin septembre 2021, les réserves de change se situaient à 44 milliards de dollars et le déficit de la balance des paiement étaient à – 2,439 milliards de dollars laissant espérer, avec la hausse des prix du pétrole actuelle, que la balance des paiements serait à l’équilibre en 2022, voire en 2023, si la tendance à l’augmentation des prix du brut sur les marchés internationaux se poursuit. Ce qui signifie une inversion de la tendance à la fonte des réserves en devises en Algérie observée précédemment.

Ce qui semble inquiétant en revanche, c’est que l’augmentation significative des crédits à l’économie pendant la période précitée ne s’est pas accompagnée d’un taux de croissance significatif. Ce qui montre l’insuffisante capacité du secteur bancaire à booster l’économie malgré la croissance des crédits accordés aux entreprises. Ce qui dénote une insuffisante capacité d’intermédiation bancaire. Un reflet des difficultés du secteur financier à booster l’économie, à allouer de manière efficace les financements. Un problème loin d’être réglé. Précisément, les crédits à l’économie sont passés de 7 909 milliards de dinars en 2016, à 8 880 milliards de dinars en 2017, à 9 976 milliards de dinars en 2018, 10 857 milliards de dinars en 2019, à 11 182 milliards de dinars en 2020, soit une croissance de plus de 3 000 milliards de dinars. Alors que les crédits aux entreprises augmentaient, la croissance évoluait entre 4% et 0,7% en 2019. Loin des 7% minimum pour espérer inverser la tendance à la hausse du chômage.



Des exportations en dents de scie

Les exportations de marchandises de l’Algérie depuis 2013 à 2020 ont eu l’effet yoyo des prix pétroliers sur les marchés internationaux. Une courbe tantôt en hausse, tantôt en baisse, reflétant les fluctuations des cours du brut sur les marchés internationaux, affichant toujours une forte dépendance de l’économie nationale à l’égard de la volatilité des prix du pétrole à l’international.

C’est ce qu’on peut déduire des données chiffrées sur l’évolution de la balance des paiement contenues dans le bulletin statistique de la Banque d’Algérie, publié en juin dernier, portant sur les statistiques monétaires de 1964 à 2020 et les statistiques sur la balance des paiements de 1992 à 2020. En effet, les exportations de marchandises sont passées, lit-on dans le document de la Banque Centrale, de 64,87 milliards de dollars en 2013, à 60,13 milliards de dollars en 2014, à 34,57 milliards de dollars en 2015, à 29,31 milliards de dollars en 2016, à 34,57 milliards de dollars en 2017, à 41,11 en 2018, à 35,31 milliards de dollars en 2019, et à 21,93 milliards de dollars en 2020. La quasi-totalité de ces recettes en devises proviennent des ventes d’hydrocarbures sur les marchés internationaux; 63,82 milliards de dollars en 2013, 58,46 milliards de dollars en 2014, 33,08 milliards de dollars en 2015, 27,92 milliards de dollars en 2016, 33,20 en 2017, 38,90 milliards de dollars en 2018, 33,24 milliards de dollars en 2019 et 20,02 milliards de dollars en 2020.

Cette courbe en dents de scie s’est poursuivie en 2021 et 2022. Puisque l’Algérie a réalisé, en 2021, des exportations de marchandises d’une valeur de 39 milliards de dollars et on s’attend à une recette en devises, en 2022, d’environ 50 milliards de dollars consécutive à la flambée des prix du pétrole durant l’année en cours. Les compagnies étrangères dans le secteur pétrolier ont réalisé un gain entre 3 et 5 milliards de dollars par an

La chute des exportations de marchandises en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, par rapport aux recettes de 2013 et 2014 est la cause de la détérioration de la situation financière du pays après la chute des prix du pétrole à partir de juin 2014. Cette crise financière a été aggravée par la hausse importante des importations et des dépenses publiques pendant la période, sans quasiment pas de recours à des alternatives au financement budgétaire de l’économie. Le document indique notamment qu’il n’ y a pas eu recours aux emprunts obligataires pendant cette période. Précisément, les importations de marchandises ont atteint 54,99 milliards de dollars en 2013, 59,07 milliards de dollars en 2014, 52, 65,milliards de dollars en 2015,49,44 milliards de dollars en 2016, 48,98 milliards de dollars en 2017, 48,57 milliards de dollars. Du coup, d’un solde positif de la balance commerciale en 2013 et 2014, l’Algérie est passée au déficit d’une balance commerciale qui s’est installée entre 2015 et 2020 avec un pic de – 20,13 milliards de dollars en 2016. Le solde de la balance des paiements a été ainsi négatif notamment en 2019 et 2020 : – 16 milliards de dollars par an. Ce qui a conduit à la fonte des réserves en devises au cours de ces années.

IDE : 1 milliard de dollars par an en moyenne

Durant la période précitée, les investissements directs étrangers ont été au plus bas : 1,97 milliard de dollars en 2013, 1,53 milliard de dollars en 2014, en 2015, 1,59 milliard de dollars, 1,26 milliard de dollars en 2017, 0,62 milliard de dollars en 2018. Les transferts de devises à l’étranger au titre du profit oil en faveur des associés de Sonatrach se situent entre 5 et 3 milliards de dollars par an, indique la Banque centrale. De 5,91 milliards de dollars en 2013, ils sont passés à 5,26 milliards de dollars en 2014, 3,72 milliards de dollars en 2015, 2,91 milliard de dollars en 2016, 3,22 milliards de dollars en 2017 et 3,75 milliards de dollars en 2018. En 2019 et 2020, soit une période plus récente, les investissements directs étrangers se sont situés respectivement à 1,35 milliard de dollars et 1,11 milliards de dollars. Ce qui démontre que le climat des affaires ne s’est pas amélioré de façon significative durant cette période. n