Les flux mondiaux d’investissements étrangers directs (IED) devraient chuter cette année en raison du nouveau coronavirus et de la menace de récession, ont indiqué les économistes de l’ONU dans une étude publiée jeudi. Selon la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), la pandémie de coronavirus va entraîner une chute des flux mondiaux d’investissements étrangers directs. Dans une étude publiée le 8 mars, avant que la situation ne soit qualifiée de pandémie par les autorités sanitaires mondiales, la Cnuced avait estimé que la croissance annuelle des IED devrait être réduite de 5% à 15% par rapport à ses estimations faites en janvier, qui prévoyaient une stabilité ou une croissance très modeste (+5%) de ces investissements en 2020-2021. Depuis, la maladie s’est étendue à tous les continents, paralysant des secteurs entiers de l’économie. Mercredi, l’agence de notation financière Moody’s a averti que les économies du G20 devraient toutes être en récession cette année en raison de la pandémie. « Il est désormais évident que les efforts d’atténuation de la pandémie et les confinements mis en oeuvre dans le monde entier auront des effets sur toutes les économies », a estimé la Cnuced dans cette étude. Les économistes de l’ONU ont indiqué dans ce contexte que la croissance annuelle des IED devrait être réduite de 30% à 40% en 2020-2021. Les fusions et acquisitions transfrontalières, qui sont une des composantes majeures des IED, pourraient enregistrer une chute de 50% à 70% cette année, selon la Cnuced. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 21.800 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.

