Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a annoncé, hier la possibilité du changement de l’appellation de son parti. S’exprimant lors d’un point de presse au lendemain de la session extraordinaire, du conseil national, Mihoubi a lancé d’entrée :« il y a la possibilité d’un changement de nom pour le RND, à l’occasion du prochain congrès prévue pour les 19 et 20 mars prochain ». Cette initiative est en rapport avec son ambition de structurer « différemment » le Rassemblement pour le mettre « en phase » avec le mouvement de rue né le 22 février dernier : « nous voulons imprimer une nouvelle approche partisane, de nouvelles idées, pratiques et perspectives ainsi qu’un parti autrement plus ouvert sur la société et surtout en phase avec les revendications du Hirak » a-t-il indiqué tout en précisant qu « il s’agit là de pistes de travaille et de réflexions sur lesquelles devront plancher les responsables du parti en prévision du prochain congrès et devant aboutir in fine à une véritable rupture de ce qu’a été jusque là le parti ». Sollicité pour plus de précisions à ce propos, le SG du parti fera observer que « nous voulons donner une nouvelle image au RND avec une nouvelle vision des choses ». « La nouvelle approche du RND sera dévoilée lors du prochain congrès du parti, laquelle approche reposera essentiellement sur les compétences et la facilitation, en prévision des prochaines législatives, de l’adhésion des jeunes aux bureaux communaux et de wilaya en sus de la révision du discours du parti, voire de son mode de gestion, à travers l’introduction du numérique et des technologies de l’information et de la communication et l’ouverture sur tous les Algériens sans exclusive ». Interrogé en outre à propos de la contestation et crise que vit son parti, Mihoubi, récuse l’existence d’une quelconque crise ou contestation et préfère parler de « cas disciplinaires qui concernent quatre individus ». Mihoubi a annoncé à ce propos « le retrait du parti de ces 4 individus après leurs exclusion suite à des mesures disciplinaires ». Dès lors « ils n’ont plus le droit de parler au nom du parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites judiciaires », menace Azzedine Mihoubi. Interrogé en outre sur sa possible candidature a poste de SG du RND lors du prochain congrès prévue le 19 mars, Mihoubi a considéré « prématurée » sa candidature pour la succession d’Ouyahia.

« Le RND disposé à participer à la révision de la Constitution »

Evoquant la prochaine révision de la Constitution, le premier responsable du parti a soutenu que « le peuple algérien est en droit de rêver d’une nouvelle Constitution, laquelle constituera un important gage politique et juridique » tout en considérant que « la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, est un pas important sur la voie du renouveau de la pratique politique et la construction de nouvelles institutions, à travers la consultation de la société politique et civile et des acteurs nationaux ». Aussi et tout en expliquant l’impératif de placer l’intérêt suprême du pays « au dessus de toute autre considération », Mihoubi a mis en avant la « disponibilité » de sa formation politique à « participer activement à la révision de la loi fondamentale ». A propos de la nouvelle composante du gouvernement, l’orateur qui a expliqué n’avoir pas été consulté lors de sa constitution a néanmoins promis d « évaluer l’exercice de cet exécutif ». En outre et à propos de sa vision de sortie de crise du pays, Mihoubi a mis l’accent, sur l’impératif de « renforcer le dialogue permanent et ouvert avec l’ensemble des composantes de la scène politique » au motif que « la voix de la rue attend que toutes les forces vives adoptent tous les moyens possibles pour permettre aux Algériens de concrétiser leurs ambitions dans un cadre démocratique ». Revenant encore une fois sur la situation en Libye, le SG par intérim du RND a insisté sur la nécessité de « dynamiser la diplomatie algérienne pour trouver une solution diplomatique dans la région du Sahel notamment en Libye, avec l’aide des frères libyens, loin de toute influence étrangère ». Soulignant par ailleurs « la performance exceptionnelle et historique de l’Armée nationale populaire ces dix derniers mois,», Mihoubi a appelé le peuple algérien à « s’attacher à son armée pour barrer la route à tous ceux qui veulent tramer des complots contre l’Algérie ».