Les équipes de la Protection civile, dépêchées en Turquie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, suite au violent séisme qui a frappé lundi ce pays, ont réussi, dimanche soir, à retirer une femme vivante sous les décombres dans la ville d’Adiyaman, a-t-on appris lundi auprès des service de la Protection civile.

Au cours des activités de localisation de personnes sous les décombres, dans un quartier dans la ville d’Adiyaman, sept jours après le séisme, l’opération effectuée vers 23h15 par les éléments de Protection civile a permis, grâce aux moyens de détection électronique “Vibraphone”, de retirer une survivante coincée sous les décombres, a-t-on précisé.

Ainsi, les interventions des équipes de recherche et de sauvetage de la Protection civile, dépêchées en Turquie et en Syrie, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont permis de secourir, depuis le 6 février, 14 personnes et retirer 118 corps des décombres.

Selon le classement de la Plateforme de coordination et de gestion des opérations de terrain du Groupe consultatif international pour la recherche et le sauvetage, l’Algérie avait décroché, jeudi dernier, la première place en termes de nombre de personnes retrouvées après déblaiement et de personnes survivantes de ce séisme qui a fait, selon le dernier bilan officiel 33.057 morts.