La pandémie de coronavirus, qui accapare le monde entier, imposant aux Etats et à leurs sociétés d’adapter leur fonctionnement, provoque un dérèglement inédit. Le monde marche désormais au rythme de l’évolution d’un virus nouveau auquel l’humain n’a pas de réponse. Sauf à attendre que la nature fasse son œuvre. Lorsque les puissances européennes se retrouvent impuissantes face à la propagation du virus, et se confinant dans une fatalité irréelle, il y a de quoi s’interroger sur nos propres possibilités et latitudes d’action. Le gouvernement annonce le maintien des dépenses relatives au secteur de la santé, tout en renforçant les moyens de lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus et les maladies épidémiques, en général. Une crise sanitaire de cette ampleur, véritable séisme mondial, devrait avoir un effet indéniable sur notre système de santé moribond. C’est probablement l’occasion de revoir de fond un comble un système fragile et dans l’impossibilité à prendre en charge les soins de la population dans des conditions optimales. Un système qui avait fait en sorte que les plus nantis et les hauts responsables vont se soigner ailleurs. Aujourd’hui, il y a comme un pied-de-nez de l’histoire lorsque l’on voit que ces mêmes pays développés sont en grande difficulté sanitaire. Et des «petits» comme Cuba leur viennent en aide. En ces moments de grande angoisse, l’on a peine à imaginer que d’autres maladies tout autant graves ne sont pas soignées comme il se doit. Aujourd’hui que les hôpitaux et autres centres de soins sont occupés à faire face à un pic sanitaire imminent, il faudrait faire preuve de lucidité. C’est le moment de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et les politiques qui s’imposent. L’on s’achemine visiblement vers des mesures de confinement coercitives qui aideront visiblement à mieux contrôler l’évolution de la pandémie. En attendant son extinction. Les Algériens doivent déjà se préparer à une période laborieuse où leurs conditions de vie devraient être chamboulées pour un temps. Il faudrait l’accepter et faire preuve de solidarité pour l’intérêt du plus grand nombre.