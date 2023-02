La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui a présidé une cérémonie en l’honneur de son équipe, composée de secouristes et de médecins, de retour de Syrie suite au séisme qui a frappé ce pays, indique un communiqué du CRA. Mme. Hamlaoui a salué «le travail colossal» des bénévoles du CRA en matière de secourisme et sauvetage ainsi que leur soutien au peuple syrien dans cette épreuve, précise la même source Ont pris part à cette cérémonie, l’ambassadeur de la République arabe de Syrie en Algérie, Namir Wahib Al Ghanim, le Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez, la représentante de l’Unicef en Algérie, Katarina Johnson, le représentant de la Croix rouge espagnol, Vicente Martin, le représentant de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en Algérie, Chafik Meziane, et la représentante du Comité international de la Croix-rouge (CICR), Valérie Aubert, ainsi que les membres du programme Namibie et un groupe de médecins sahraouis, selon la même source. A cette occasion, l’équipe de l’Entreprise publique de télévision (EPTV) qui a accompagné les bénévoles, a également été distinguée.

