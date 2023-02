Les équipes de la Protection civile algérienne dépêchées en Turquie et en Syrie ont pu sauver, jusque-là, 7 personnes qui se trouvaient sous les décombres et retirer 25 corps sans vie, dans le cadre de leur mission dans ces deux pays sinistrés suite au séisme meurtrier enregistré lundi dernier, selon le colonel Farouk Achour, directeur des statistiques et de l’information.

Concernant les interventions en Turquie, les équipes «travaillent depuis leur arrivée 24H/24 et ont localisé leur mission dans un secteur de plusieurs quartiers où de nombreuses bâtisses se sont effondrées», a-t-il précisé faisant état du sauvetage de 6 personnes et du retrait de 18 corps sans vie». «La mission n’est pas facile compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles travaillent nos équipes qui s’acquittent de leur mission avec professionnalisme et efficacité en vue de sauver le maximum de victimes», a-t-il expliqué. De son côté, le chargé de communication de la direction de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui, a affirmé que les interventions en Syrie «se poursuivent», ajoutant que les équipes de la protection civile ont pu sauver une personne sous les décombres, et retirer les corps de 7 autres victimes». «Les équipes sont réparties dans la région d’Alep, plus précisément dans la zone appelée Boustane Qasr al-Masharqa, à travers 4 points où elles travaillent, sans relâche, pour sauver les victimes sous les décombres», a-t-il indiqué.

L’Algérie a dépêché un groupe de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs», répartis en brigades dont «la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments a également rejoint la Syrie. L’arrivée des secours algériens, notamment en Syrie, a été vivement saluée, au moment les aides vers ce pays se font au compte-goutte. n

