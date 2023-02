L’Algérie a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux gouvernements et aux peuples de Turquie et de Syrie suite au séisme qui a frappé, lundi matin, les deux pays causant des pertes humaines et des dégâts importants, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger.

“Suite au séisme dévastateur qui a frappé lundi matin des localités au sud de la Turquie et au nord de la Syrie causant des pertes humaines et des dégâts importants, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux gouvernements et aux peuples des deux pays frères”, lit-on dans le communiqué.

“L’Algérie, qui partage la douleur de ce drame avec ses frères de la République turque et de la République arabe syrienne, tient à exprimer sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et espère qu’ils pourront surmonter cette dure épreuve avec beaucoup de patience, de détermination et de courage”.