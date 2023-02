Les équipes de la Protection civile dépêchées en Turquie et en Syrie par l’Algérie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, suite au violent séisme qui a frappé ces deux pays lundi dernier, ont secouru 13 personnes et retiré 118 corps sans vie des décombres, a indiqué dimanche un nouveau bilan de la Direction générale de la Protection civile.

“Le bilan des interventions des équipes de recherche et de sauvetage présentes en Turquie depuis le 6 février, arrêté à 12h00 dimanche 12 février 2023, indique que 96 victimes ont été retirées des décombres, dont 12 personnes vivantes et 84 corps sans vie à Adiyaman”, précise la même source.

Quant aux interventions des équipes algériennes de recherche et de sauvetage en Syrie, durant la même période, une personne vivante et 34 corps sans vie ont été retirés des décombres à Alep, au niveau des rues Boustan Al-Qasr et Al-Salihin, ajoute le communiqué. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent en Turquie alors qu’elles se sont arrêtées en Syrie, souligne le communiqué.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l’envoi d’équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie, juste après le violent séisme ayant frappé les deux pays frères.

L’Algérie a dépêché un groupe de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs”, répartis en brigades dont “la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments a également rejoint la Syrie.