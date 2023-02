Soixante-dix (70) tonnes d’aides humanitaires ont été acheminées dimanche vers la Syrie à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida) sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après le séisme dévastateur qui a frappé ce pays frère lundi dernier.

Supervisée par la présidente du Croissant-Rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, cette opération s’inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire pour la prise en charge des sinistrés du séisme dévastateur. Cette cargaison, transportée à bord de trois avions militaires, comprend des produits alimentaires notamment de la poudre de lait pour nourrissons, ainsi que des médicaments, du matériel médical pour bloc opératoire, des vêtements pour enfants et des couvertures.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette action de solidarité, Mme Hamlaoui a fait savoir que «l’opération s’est déroulée en parfaite coordination avec les services de l’Armée nationale populaire, les autorités syriennes et le Croissant-Rouge syrien».

«Les besoins nécessaires des populations des zones sinistrées en Syrie ont été identifiés à travers le contact permanent avec l’équipe du CRA qui se trouve sur place aux côtés de l’équipe de la Protection civile qui fait un travail remarquable qui honore l’Algérie», a-t-elle indiqué.

C’est, faut-il le souligner, la deuxième aide algérienne à destination de la Syrie, en sus du don de 15 millions de dollars. Pour rappel, l’Algérie a décidé de faire un don de 30 millions de dollars à la Turquie et de 15 millions de dollars à la Syrie. Cette aide a été décidée par le chef de l’Etat, M. Tebboune en solidarité avec les deux pays touchés par la catastrophe de lundi dernier.



L’hommage du Président Tebboune aux pompiers algériens

Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a salué samedi les éléments de la Protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi dernier. Le Président de la République a écrit sur son compte officiel Twiter «A nos enfants de la Protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Turquie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme. Vous êtes la fierté de L’Algérie et par la grâce de Dieu vous allez revenir sains et saufs».



Vive émotion à l’inhumation des deux victimes décédées dans le séisme en Turquie

Les corps de deux (2) victimes algériennes décédées dans le séisme qui a frappé dernièrement le Sud la Turquie, ont été inhumés samedi, au cimetière de Bouzourane dans la wilaya de Batna. L’inhumation des défuntes s’est déroulée en présence de la famille, ainsi que des autorités locales civiles et militaires, à leur tête le wali Mohamed Benmalek et une foule nombreuse de citoyens. Les condoléances ont été présentées au domicile de la famille des défuntes, Samiha Srairi (44 ans) et sa fille Hadil Berber (13 ans), à la cité Lembarkia (Parc-à-Fourrage) où la famille frappée par ce deuil a exprimé sa gratitude au président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, pour les facilités qui ont été accordées à divers niveaux, en particulier pour le rapatriement des corps. Les corps des défuntes sont arrivés samedi à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaouter Krikou était présente lors de l’atterrissage de l’avion Air Algérie, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l’étranger, ainsi que de la famille des deux victimes algériennes du séisme survenu en Turquie. Les corps des défuntes ont été retirés des décombres dans la ville d’Iskendarun dans la province de Hatay au Sud de la Turquie, jeudi passé.



Le pape appelle à un «soutien concret» en Turquie et Syrie

Le pape François a appelé dimanche à un «soutien concret» en faveur des populations frappées par le puissant séisme qui a fait plus de 28.000 morts en Turquie et en Syrie, des populations qu’il ne faut «pas oublier». «Continuons à être solidaires, à travers la prière et le soutien concret, avec les populations frappées par le séisme en Turquie et en Syrie», a-t-il lancé à la fin de sa traditionnel prière dominicale de l’Angélus place Saint-Pierre. «J’ai vu (…) les images de cette catastrophe, la douleur de ces peuples qui souffrent à cause du séisme. Prions pour eux et ne les oublions pas, et pensons à ce que nous pouvons faire pour eux», a-t-il ajouté. Le pape avait déjà lancé mercredi un appel à la solidarité internationale lors de son audience générale hebdomadaire: «J’encourage tout le monde à être solidaire avec ces terres en partie déjà martyrisées par une longue guerre», avait-il affirmé.



L’Allemagne va faciliter l’octroi de visas à des victimes syriennes et turques

Berlin va faciliter l’octroi de visas de trois mois pour les victimes syriennes et turques du séisme ayant de la famille en Allemagne, a annoncé samedi la ministre de l’Intérieur. «Il s’agit d’une aide d’urgence», explique Nancy Faeser dans le quotidien Bild. «Nous voulons permettre à des familles turques ou syriennes en Allemagne de faire venir chez elles leurs proches parents de la région sinistrée, sans bureaucratie». Les habitants des zones sinistrées par le séisme, qui a fait plus de 25.000 morts, pourront ainsi disposer «de visas réguliers, délivrés rapidement et valables trois mois», ajoute la ministre au sujet de cette initiative conjointe des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Cette procédure facilitée pourrait ainsi permettre aux victimes de «trouver un abri et de recevoir un traitement médical» en Allemagne. Environ 2,9 millions de personnes d’origine turque vivent en Allemagne, dont plus de la moitié (1,5 million) ont la nationalité turque. La communauté syrienne est elle aussi très importante, en particulier depuis l’ouverture des frontières en 2015 et 2016 décidée par l’ex-chancelière Angela Merkel. «Actuellement, environ 924.000 ressortissants syriens vivent en Allemagne, alors qu’ils étaient environ 118.000 fin 2014», selon l’Office allemand des migrations et des réfugiés. D’après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre, d’une magnitude de 7,8, a fait au moins 25.401 morts: 21.848 en Turquie et 3.553 en Syrie. n

