L’Algérie a exprimé sa pleine solidarité avec l’Indonésie suite au séisme qui a frappé l’île de Java, affirmant son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple indonésiens pour surmonter cette épreuve, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. «Suite au violent séisme qui a frappé aujourd’hui la région de Java, à l’ouest de Jakarta, faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés, l’Algérie exprime sa pleine solidarité avec la République d’Indonésie, pays frère», lit-on dans le communiqué. «L’Algérie qui présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, affirme son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple indonésiens pour surmonter cette pénible épreuve», ajoute le communiqué.

