Par Nadir Kadi

La secousse tellurique ressentie hier en fin de matinée (10H59) à Béjaïa a été évaluée à «5,5 degrés de magnitude sur l’échelle ouverte de Richter» et localisée «à 28 kilomètres au nord-est de cap Carbone» par le Centre algérien de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag). Les premiers bilans ont rapidement fait état de près d’une dizaine de blessés «relativement» légers, principalement à cause de chutes ou lors de mouvements de panique. Les dégâts matériels seraient également limités selon les premières contestations, selon le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Karbouche, qui déclarait dans l’après-midi à l’APS : «Pour l’heure, il n’y a pas beaucoup de dégâts (…) il y a eu plus de peur que de mal.»

Le séisme, jugé par les experts comme «bref», a toutefois suscité une certaine «panique» auprès de la population. Un certain nombre de personnes ont «déserté leurs foyers pour aller se mettre à l’abri sur les parkings et loin des constructions». Le CHU de Béjaïa a enregistré l’arrivée de huit blessés dans la première heure ayant suivi le séisme, en grande partie des «personnes blessées s’étant foulé les pieds ou en tombant dans les escaliers», selon la même source. Par ailleurs, en plus de la prise en charge d’une femme enceinte en état de choc au niveau d’El Houma Oubazine, ou encore de l’évacuation de deux étudiants «légèrement blessés» de la cité universitaire du 17-Octobre, il est fait état de la chute d’un agent de sécurité de la cité universitaire «la Pépinière», la victime aurait vraisemblablement perdu l’équilibre et a chuté d’un échafaudage «sans pour autant causer de graves blessures». En ce sens, la Protection civile, qui indiquait hier avoir engagé toutes ses unités de Béjaïa et de Jijel et «mis en alerte» les moyens et équipements d’intervention relevant de l’unité nationale d’entraînement et d’intervention de Dar El Beïda, a fait savoir qu’aucune perte humaine n’était à déplorer «jusqu’à présent».

Quant aux dégâts matériels, les services de la wilaya de Béjaïa ont notamment indiqué que le toit de la clinique de chirurgie infantile de Targa Ouzemmour «s’est effondré» sans plus de précisions sur l’étendue des dégâts. La même source ajoute plus loin que des «fissures» et des «chutes de balcon» sont constatées sur plusieurs habitations. Un bilan qui risque toutefois d’évoluer, d’autant que les équipes de la wilaya se sont rendus à travers tous les quartiers en mission de reconnaissance ; le wali, Kamel Eddine Kerbouche, a également installé une «cellule de crise» au siège de la wilaya «pour faire un constat approfondie sur la situation après le tremblement de terre», le numéro vert 034 10 31 62 est mis à la disposition des citoyens.

Secousse localisée à Béjaïa, mais également ressentie à des degrés divers à Jijel, Sétif, Bouira, Bordj Bou-Arréridj, Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger. Il est à rappeler qu’un précédent séisme d’une magnitude de 4,3 avait été enregistré le vendredi 18 mars à Médéa. La wilaya de Béjaïa avait, quant à elle, été secouée par un puissant séisme de magnitude 5,9 degrés sur l’échelle ouverte de Richter le 18 mars 2021. Ce précédent tremblement de terre, qui avait provoqué une alerte au tsunami jusqu’à Nice, en France, avait également été localisé à 28 km au nord-est de cap Carbon. <

