Un tremblement de terre de magnitude 4.9 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré hier matin à 08h24 dans la wilaya de Jijel, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), dans un communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé en mer à 05 km au nord-est d’El Aouana (W. Jijel), précise la même source.

Une réplique d’une magnitude de 3,6 sur échelle ouverte de Richter a été enregistrée à 12h25.

Suite à ce séisme, des fissures sont apparues sur plusieurs immeubles et des affaissements de routes ont été constatés à El Aouana, située à 20 km à l’Ouest de Jijel, a indiqué le président de l’Assemblée populaire communale (APC), Merouane Boufenissa.

«Une cellule de crise a été installée supervisée par le chef de l’Exécutif local et ses membres ont procédé à des inspections de terrains et ont constaté des fissures sur des immeubles des cités des 20 et 30 logements» a précisé l’édile dans une déclaration à l’APS.

Il a également détaillé que «des affaissements ont été relevés sur le chemin de wilaya (CW) 137 reliant la route nationale (RN) 43 à la commune Selma Benziada et sur le chemin communal (CC) 10 reliant la RN 43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ Ladjbel à el Aouana» indiquant que les membres de cette cellule poursuivent leur travail et devront présenter un rapport détaillé de la situation au wali, Bachir Far.

De son côté, la chargée de communication des services de la Protection civile, le lieutenant Ahlam Boumala a indiqué qu’ «aucune perte humaine n’a été signalée suite au séisme», relevant que des citoyens paniqués, sont sortis dans la rue par crainte d’éventuelles répliques notamment à Tabriht dans la commune d’El Milia et El Aouana.

Elle a ajouté que les unités de la Protection civile effectuent «des sorties de reconnaissance sur terrain». Les ministres de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité

nationale, la famille et la condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont rendus hier dans la commune d’El Aouana pour s’enquérir de la situation.

Notons que la secousse a été ressentie également à Béjaïa et à Tizi Ouzou.n

Articles similaires